Политика
Пентагон выделил $ 1 млрд на строительство стены на границе с МексикойЕвразия Daily 01:51
Напомним, что президент Дональд Трамп требовал выделить ему на строительство стены $ 5,7 млрд, но Конгресс отказывался тратить такие деньги. Тогда президент ввел режим ЧП, что позволило ему получить необходимые средства. Возведение преграды на границе с Мексикой было предвыборным обещанием Трампа.
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Общество
Посмеявшихся над своими зарплатами медиков обвинили в игре на публику
Отчитавшаяся о средней заработной плате своих сотрудников директриса одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) Альбина Фатыхова назвала смех медиков «запланированным сценарием» и «выступлением на публику».
Обновлено в 07:03
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Минсельхоз отметил рост заимствования российских брендов в Китае
С аналогичной проблемой, отметила Лут, столкнулись и российские кондитерские компании, под брендами которых также продают продукцию китайские компании.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована вдова Караченцова
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Общество
Пресс-секретарь Леонтьева объяснила поступок его охранника
Обновлено в 06:54
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражений
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Футбол
Евсеев покинул «СКА-Хабаровск», получив предложение от клуба РПЛ
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Вадим Евсеев обратился к руководству клуба с просьбой о досрочном расторжении контракта в связи с тем, что получил предложение возглавить клуб Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 06:02
Экономика
Россиянам пообещали доплаты к пенсиям
Речь идет об указе президента России Владимира Путина, который поручил довести пенсии всех россиян до уровня, который бы соответствовал прожиточному минимуму по региону.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Могилу участника Второй мировой войны из СССР нашли в США
Сотрудники представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Соединённых Штатах Америки нашли ранее неизвестное советское захоронение времён Второй мировой войны.
Обновлено в 06:56
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Происшествия
В шести немецких городах эвакуировали ратуши
Ратуши шести немецких городов эвакуированы из-за поступивших угроз, сообщила газета Welt со ссылкой на полицию.
Обновлено в 05:06
Футбол
Фергюсон пожертвовал £405 тысяч Национальной службе здравоохранения
Бывший тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон пожертвовал 405 тысяч фунтов стерлингов Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) в благодарность за спасение его жизни, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Политика
Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц
Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Кино
Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов»
Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".
Обновлено в 03:12
Общество
«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»
«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Политика
На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны
На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
Транспортные самолеты ВКС России Ан-124 и Ил-62 с российскими военными и 35 тоннами груза на борту прибыли в аэропорт Майкетия в Венесуэле.
Обновлено 24 марта в 16:10
Футбол
УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020
УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Перезимовали: как поднять иммунитет весной
По словам академика Александра Караулова, заведующего кафедрой клинической иммунологии и аллергологии 1-го МГМУ имени Сеченова, не рекомендуется самостоятельно назначать себе лекарства для повышения иммунитета.
Обновлено вчера в 06:39
Экономика
Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Наука
Представлена безопасная противозачаточная таблетка для мужчин
Ученые из Вашингтонского университета выступили с докладом, в котором сообщили об успешных клинических испытаниях противозачаточного препарата для мужчин.
Обновлено в 03:20
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Политика
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено вчера в 09:38
Экономика
ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни
Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Экономика
Медведев: макроэкономика России доказала устойчивость к внешним шокам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что механизм обеспечения макроэкономической стабильности страны доказал свою устойчивость к внешним шокам.
Обновлено в 05:39
Политика
Домохозяйка выиграла выборы мэра Усть-Илимска
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Лавров оценил уровень экономического сотрудничества России и США
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в России заявил, что Москва заинтересована в укреплении экономических связей с Вашингтоном.
Обновлено в 06:07