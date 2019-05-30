Политика
Пентагон ввел запрет на услуги России для космических запусковРосбалт 09:45
Пентагон США включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников. Поправки в правила закупок в оборонных целях размещены на сайте Федерального регистра и вступят в силу с 31 мая.
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На самом деле это им больше грозит, нам это не грозит. Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется.
— Сергей Крикалев, российский космонавтПолитика Сегодня 13:13
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Авто
Эксклюзивный Bentley от Mulliner оценили в 1,3 миллиона долларов
Стоимость Bentley от Mulliner перешагнет отметку в 1 млн фунтов стерлингов или около 1,26 млн долларов США и, таким образом, станет самой дорогой машиной бренда.
Обновлено в 05:17
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» с текстом «Протоколов собраний Сионских мудрецов» 1903 года
Роскомнадзор потребовал удалить страницу "Викитеки" с текстом "Протоколов собраний Сионских мудрецов" 1903 года.
Обновлено в 14:21
Общество
Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено в 12:02
Общество
На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы начали вырубать сквер
Заказчик стройки, компания НОВАТЭК сообщила, что все работы ведёт в рамках закона и что профинансировала благоустройство.
Обновлено в 15:31
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Общество
В Подмосковье рассказали о модернизации детских площадок
Обновлено в 14:36
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Футбол
Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести»
Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 14:05
Политика
Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий
На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Футбол
«Локомотив» нацелился на нападающего «Тоттенхэма»
Московский "Локомотив" в предстоящее трансферное окно намерен усилиться нападающим лондонского "Тоттенхэма" Винсентом Янссеном.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Космос
Гигантский НЛО сняли на видео в индонезийской провинции Ачех
Многие индонезийцы, напуганные аномалией в небе, склонны считать огромный объект рядом с Луной, который своими очертаниями напоминает сидящую фигуру гигантских размеров, дурным предзнаменованием.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Момент столкновения двух судов в Будапеште попал на видео
После столкновения прогулочный катер перевернулся и быстро пошел ко дну. На его борту находились 33 туриста из Южной Кореи.
Обновлено в 03:03
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Общество
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Космос
С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником связи
Обновлено в 13:58
Политика
СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину
По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено в 10:40
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Авто
Ижевский автозавод увеличил выпуск автомобилей
Обновлено в 05:26
Финансы
Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд
В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Вызывающий наряд Успенской возмутил поклонников
Концертный наряд Успенской вызвал неодобрительную реакцию поклонников.
Обновлено в 14:50
Политика
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:33
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Законопроект о приостановлении действия ДРСМД внесен в Госдуму
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:22
Наука
Раскрыта природа шаровой молнии
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
На полигоне под Волгоградом показали новейший армейский тягач
На полигоне Прудбой под Волгоградом сегодня продемонстрировали новейший военный тягач КЭТ-Л1 на базе шасси КаМАЗ-6560-1345-022.
Обновлено в 13:58