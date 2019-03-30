Армия и оружие

Пентагон вернулся к стратегии времен «холодной войны»Газета.Ru 03:40

Пентагон вернулся к тактике, опробованной во времена "холодной войны" с Советским союзом, указывают американские военные эксперты. Мобилизация без предварительного уведомления была главной особенностью военной стратегии противодействия США СССР.
Читать в источнике
с чего всё началось
Как сообщает издание Stars and Stripes
, Штаты намереваются максимально быстро перебрасывать войска в Европу, чтобы адаптироваться к стратегии с говорящим названием "Динамичное использование сил".
РЕН ТВвчера в 23:48

Подробнее о событии

Пентагон вернулся к стратегии времен «холодной войны»

Газета.Ru03:40

США решили возобновить стратегию переброски войск времен холодной войны

РБК00:56

США решили вернуться к стратегии времен холодной войны

РИА Новостивчера в 21:16

Хорошо забытое старое: армия США применяет в Европе стратегию времен холодной войны

РЕН ТВвчера в 23:48

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Известиявчера в 22:34

Армия США осваивает искусство внезапного развёртывания

News.ruвчера в 22:18

В Пентагоне задумались о возвращении к стратегии времен холодной войны

ФАНвчера в 23:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае

Пять человек погибли и трое пострадали при взрыве на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Обновлено в 02:22
Политика

Дорого и незачем: украинцы из России не поедут голосовать на Украину

На предстоящих выборах президента Украины Киев решил не открывать избирательные участки в России, предложив украинцам, живущим или работающим в РФ, голосовать на родине или в соседних странах - но, как показали беседы с украинскими гражданами, большинство из них не собирается участвовать в голосовании вообще, называя его "цирком" и фальсификацией.
Обновлено в 03:21
Политика

Защита и обвинение Марии Бутиной попросили суд отправить ее в РФ

Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле»

Турция после муниципальных выборов в стране 31 марта намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, имея в виду новую операцию Анкары против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Политика

США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 15:20
Футбол

Фабрегас рассказал, как бросил пиццу в Алекса Фергюсона

Бывший полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас вспомнил, как бросил кусок пиццы в экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Общество

Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля

По информации местных синоптиков, очередное вторжение полярного воздуха ожидается в первые дни апреля, сообщает информационно-новостное издание ugpressa.ru.
Обновлено в 00:52
Гаджеты

В сети появились чертежи iPhone нового поколения

В интернете появились первые чертежи корпуса нового iPhone с тройным модулем основной камеры, пишет Slashleaks.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия

В Краснодаре горит мебельный склад

Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Происшествия

В Саратове машина сбила на «зебре» пожилую женщину с ребенком

Легковой автомобиль в субботу в центре Саратова сбил женщину с полуторагодовалым внуком на пешеходном переходе, пострадавшие доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Обновлено в 05:14
Политика

В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху

Обновлено вчера в 09:42
Экономика

Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
Обновлено в 04:46
Политика

Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США

Обновлено вчера в 20:01
Политика

Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья

Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:30
Общество

В России могут ввести доплаты за стресс на работе

Минтруд обсудил вопрос о введении доплат за интеллектуальные и эмоциональные нагрузки на работе, а также за неудобный график.
Обновлено вчера в 04:56
Хоккей

Тарасенко высказался о выходе «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ

Обновлено в 03:15
Игры

Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр

В офисе российской компании премьер-министр раскритиковал зарубежных разработчиков в искажении исторических событий.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Космос

Опубликовано видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Обновлено в 03:25
Происшествия

Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео

Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:01
Политика

Тереза Мэй хочет в четвёртый раз голосовать по Brexit

Четвертое голосование по соглашению об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза собирается провести английский премьер-министр Тереза Мэй, сообщает 30 марта The Telegraph.
Обновлено в 05:39
Музыка

Красноярец снялся в новом клипе DJ Smash

Ролик на песню "Расскажи" накануне опубликовали на "Youtube" Красноярец Виктор Михайлов снялся в новом клипе DJ Smash.
Обновлено в 04:15
Экономика

Правительство в мае рассмотрит вопрос продления господдержки возобновляемой энергетики

В декабре прошлого года первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер заявлял, что Минэнерго РФ склоняется к целесообразности продления программы господдержки возобновляемой энергетики после 2024 года с учетом корректировки ряда параметров.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Стало известно о «нищенских» гонорарах певицы Юлии Началовой

В прессе появилась информация о доходах недавно ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 21:06
Политика

Путин и топ-чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2018 год

Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное