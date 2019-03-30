Армия и оружие
Пентагон вернулся к стратегии времен «холодной войны»Газета.Ru 03:40
Пентагон вернулся к тактике, опробованной во времена "холодной войны" с Советским союзом, указывают американские военные эксперты. Мобилизация без предварительного уведомления была главной особенностью военной стратегии противодействия США СССР.
Читать в источнике
Оценить52
с чего всё началось
Как сообщает издание Stars and Stripes, Штаты намереваются максимально быстро перебрасывать войска в Европу, чтобы адаптироваться к стратегии с говорящим названием "Динамичное использование сил".РЕН ТВвчера в 23:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае
Пять человек погибли и трое пострадали при взрыве на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Обновлено в 02:22
Политика
Дорого и незачем: украинцы из России не поедут голосовать на Украину
На предстоящих выборах президента Украины Киев решил не открывать избирательные участки в России, предложив украинцам, живущим или работающим в РФ, голосовать на родине или в соседних странах - но, как показали беседы с украинскими гражданами, большинство из них не собирается участвовать в голосовании вообще, называя его "цирком" и фальсификацией.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле»
Турция после муниципальных выборов в стране 31 марта намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, имея в виду новую операцию Анкары против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся
В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Политика
США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
Фабрегас рассказал, как бросил пиццу в Алекса Фергюсона
Бывший полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас вспомнил, как бросил кусок пиццы в экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Общество
Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля
По информации местных синоптиков, очередное вторжение полярного воздуха ожидается в первые дни апреля, сообщает информационно-новостное издание ugpressa.ru.
Обновлено в 00:52
Гаджеты
В сети появились чертежи iPhone нового поколения
В интернете появились первые чертежи корпуса нового iPhone с тройным модулем основной камеры, пишет Slashleaks.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Саратове машина сбила на «зебре» пожилую женщину с ребенком
Легковой автомобиль в субботу в центре Саратова сбил женщину с полуторагодовалым внуком на пешеходном переходе, пострадавшие доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Обновлено в 05:14
Политика
В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху
Обновлено вчера в 09:42
Экономика
Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
Обновлено в 04:46
Политика
Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья
Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
В России могут ввести доплаты за стресс на работе
Минтруд обсудил вопрос о введении доплат за интеллектуальные и эмоциональные нагрузки на работе, а также за неудобный график.
Обновлено вчера в 04:56
Хоккей
Тарасенко высказался о выходе «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ
Обновлено в 03:15
Игры
Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр
В офисе российской компании премьер-министр раскритиковал зарубежных разработчиков в искажении исторических событий.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователя
Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео
Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:01
Политика
Тереза Мэй хочет в четвёртый раз голосовать по Brexit
Четвертое голосование по соглашению об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза собирается провести английский премьер-министр Тереза Мэй, сообщает 30 марта The Telegraph.
Обновлено в 05:39
Музыка
Красноярец снялся в новом клипе DJ Smash
Ролик на песню "Расскажи" накануне опубликовали на "Youtube" Красноярец Виктор Михайлов снялся в новом клипе DJ Smash.
Обновлено в 04:15
Экономика
Правительство в мае рассмотрит вопрос продления господдержки возобновляемой энергетики
В декабре прошлого года первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер заявлял, что Минэнерго РФ склоняется к целесообразности продления программы господдержки возобновляемой энергетики после 2024 года с учетом корректировки ряда параметров.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Стало известно о «нищенских» гонорарах певицы Юлии Началовой
В прессе появилась информация о доходах недавно ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Путин и топ-чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:37