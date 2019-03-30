Пентагон вернулся к стратегии времен «холодной войны»Газета.Ru 03:40

с чего всё началось

Пентагон вернулся к тактике, опробованной во времена "холодной войны" с Советским союзом, указывают американские военные эксперты. Мобилизация без предварительного уведомления была главной особенностью военной стратегии противодействия США СССР.

Происшествия Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае Пять человек погибли и трое пострадали при взрыве на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая.

Политика Дорого и незачем: украинцы из России не поедут голосовать на Украину На предстоящих выборах президента Украины Киев решил не открывать избирательные участки в России, предложив украинцам, живущим или работающим в РФ, голосовать на родине или в соседних странах - но, как показали беседы с украинскими гражданами, большинство из них не собирается участвовать в голосовании вообще, называя его "цирком" и фальсификацией.

Армия и оружие Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле» Турция после муниципальных выборов в стране 31 марта намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, имея в виду новую операцию Анкары против курдских формирований на севере Сирии.

Армия и оружие Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".

Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".

Политика США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.

Футбол Фабрегас рассказал, как бросил пиццу в Алекса Фергюсона Бывший полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас вспомнил, как бросил кусок пиццы в экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

Общество Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля По информации местных синоптиков, очередное вторжение полярного воздуха ожидается в первые дни апреля, сообщает информационно-новостное издание ugpressa.ru.

Гаджеты В сети появились чертежи iPhone нового поколения В интернете появились первые чертежи корпуса нового iPhone с тройным модулем основной камеры, пишет Slashleaks.

Происшествия В Краснодаре горит мебельный склад Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.

Происшествия В Саратове машина сбила на «зебре» пожилую женщину с ребенком Легковой автомобиль в субботу в центре Саратова сбил женщину с полуторагодовалым внуком на пешеходном переходе, пострадавшие доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

Экономика Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.

Политика Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.

Общество В России могут ввести доплаты за стресс на работе Минтруд обсудил вопрос о введении доплат за интеллектуальные и эмоциональные нагрузки на работе, а также за неудобный график.

Игры Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр В офисе российской компании премьер-министр раскритиковал зарубежных разработчиков в искажении исторических событий.

Происшествия В отделении полиции в Казани найдено тело следователя Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.

Происшествия Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.

Политика Тереза Мэй хочет в четвёртый раз голосовать по Brexit Четвертое голосование по соглашению об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза собирается провести английский премьер-министр Тереза Мэй, сообщает 30 марта The Telegraph.

Музыка Красноярец снялся в новом клипе DJ Smash Ролик на песню "Расскажи" накануне опубликовали на "Youtube" Красноярец Виктор Михайлов снялся в новом клипе DJ Smash.

Экономика Правительство в мае рассмотрит вопрос продления господдержки возобновляемой энергетики В декабре прошлого года первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер заявлял, что Минэнерго РФ склоняется к целесообразности продления программы господдержки возобновляемой энергетики после 2024 года с учетом корректировки ряда параметров.

Шоу-бизнес Стало известно о «нищенских» гонорарах певицы Юлии Началовой В прессе появилась информация о доходах недавно ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой.