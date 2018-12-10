В США уже назвали этот запланированный перелёт тяжёлых бомбардировщиков в качестве «провокационного». Тем более, что они могут иметь на борту ядерное оружие. Пентагон сообщил, что он узнал об отправке в Венесуэлу российских Ту-160.

VistaNews 12:21