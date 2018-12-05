Армия и оружие
Пентагон узнал об отправке Россией в Венесуэлу бомбардировщиков Ту-160
Пентагон узнал об отправке Россией в Венесуэлу бомбардировщиков Ту-160Газета.Ru13:24
Представители американского министерства обороны сообщили, что на этой неделе Россия переправит два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу для участия в учениях.
Газета.Ru13:24
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с чего всё началось
«По крайней мере два Блэкджека (Ту-160 по кодификации НАТО) вылетят с авиабазы стратегических сил России в Венесуэлу для проведения серии учений, которые будут включать дозаправку на дальних расстояниях», — сообщило издание The Washington Free Beacon.News.ru09:31
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 16:14, Ашберн
Армия и оружие
Опубликовано видео приземления ракетоносцев Ту-160 в Венесуэле
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