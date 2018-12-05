Армия и оружие

Пентагон узнал об отправке Россией в Венесуэлу бомбардировщиков Ту-160
Газета.Ru
13:24

Представители американского министерства обороны сообщили, что на этой неделе Россия переправит два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу для участия в учениях.
Газета.Ru13:24
с чего всё началось
«По крайней мере два Блэкджека (Ту-160 по кодификации НАТО) вылетят с авиабазы стратегических сил России в Венесуэлу для проведения серии учений, которые будут включать дозаправку на дальних расстояниях», — сообщило
 издание The Washington Free Beacon.
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