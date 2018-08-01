Политика
Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию УкраиныГазета.Ru 03:40
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон. Кроме повышения обороноспособности украинской армии, эти деньги пошли на "улучшение взаимодействия с НАТО".
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с чего всё началось
С 2014 года США выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.Известиявчера в 17:02
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