Армия и оружие
США успешно испытали две противоракетыRT на русском вчера в 19:44
Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном. Отмечается, что в рамках учений по ПРО была успешно сбита межконтинентальная ракета. Уточняется, что это были первые залповые испытания такого рода.
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с чего всё началось
Как пишет газета San Luis Obispo Tribune со ссылкой на представителя базы ВВС Майкла Стоунсайфера, две противоракеты были запущены в 10.30 по местному времени (20.30 мск).РИА Новостивчера в 18:09
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Политика
Раскрыт план Порошенко в случае проигрыша выборов
Издание «Украинская правда», ссылаясь на штаб Порошенко, сообщает о том, что, если кандидат проиграет выборы, он намерен переименовать партию и сделать ставку на выборы в парламент.
Обновлено вчера в 14:37
Хоккей
Овечкин встретился с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист Александр Овечкин и другие игроки клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Обновлено вчера в 16:27
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В Москве скончался генерал-майор ФСБ Сергей Соколов. Тело 59-летнего сотрудника спецслужбы обнаружили в его квартиры на севере столицы.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала его детское фото
Мама рэпера решила рассказать о своем детстве, проиллюстрировав пост фотографией маленького Тимати и его брата Артема.
Обновлено вчера в 18:00
Авто
АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4
Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено вчера в 03:04
Транспорт
На устранение проблемных точек ЦКАД потребуется еще 45 млрд рублей
Государственная компания «Автодор» сообщила об 11 проблемных точках, которые помешают движению транспорта на строящейся Центральной кольцевой автодороге.
Обновлено в 01:12
Авто
Ford планирует летом прекратить продажу легковых автомобилей в России
Компания останется на российском рынке только в сегменте коммерческих автомобилей Автоконцерн Ford намерен летом этого года отказаться от выпуска и поставок в Россию легковых автомобилей, сообщает Коммерсант со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой
Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 10:19
Общество
Власти Москвы запретили строить дом в центре города
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Нур-Султане два человека погибли при столкновении автобусов
Два человека погибли, около 20 получили травмы в результате столкновения автобусов в столице Казахстана Нур-Султане во вторник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь департамента полиции города Софья Кылышбекова.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Минобороны России передаст Таджикистану военные городки
Обновлено вчера в 16:00
Финансы
Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро
На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару и к европейской валюте, закрывшись на отметках 64,59 и 73,09 соответственно, в частности, на фоне возобновления аппетита к риску и операциям керри-трейд.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
В США смоделировали военное столкновение России и НАТО в Европе
Центр стратегических и бюджетных оценок США смоделировал начало войны между Россией и НАТО в Европе.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Турецкая авиация пыталась мешать вертолету греческого премьера
Обновлено вчера в 07:55
Здоровье
В Тюмени трое человек заболели корью
После корью заболел ребенок в возрасте трех лет и восьми месяцев, проживающий в этом же подъезде.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Сингапуре самолет совершил экстренную посадку после звонка о бомбе
Самолет авиакомпании Singapore Airlines в сопровождении ВВС Сингапура во вторник совершил посадку в местном аэропорту после поступившей угрозы о бомбе на борту, сообщает газета Straits Times.
Обновлено в 01:29
Экономика
Россияне стали чаще покупать лекарства производства РФ
Россияне стали чаще покупать лекарственные препараты российского производства, это стало результатом политики государства, которая направлена на импортозамещение, уверена директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено вчера в 09:37
Театры
Константин Богомолов представил спектакль «Преступление и наказание»
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
Британский самолет вместо Дюссельдорфа прилетел в Эдинбург
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие
Доброволец из Челябинска подорвался на мине в Сирии
Обновлено в 00:42
Футбол
Хет-трик Грулева помог молодежной сборной России разгромить Норвегию
Обновлено вчера в 12:48
Политика
В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:27
Наука
Ученые: грибы помогают улучшить память и внимательность
Ученые сделали вывод, что и полтарелки грибов снижают риск развития болезней, ухудшающих память и концентрацию внимания.
Обновлено 23 марта в 15:26
Экономика
В Киргизии сообщили, что приток инвестиций из РФ за год вырос на 25%
Объем инвестиций в киргизскую экономику из России за год увеличился почти на четверть.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Индонезия захотела купить российские бронетранспортеры
Индонезия планирует закупку бронетранспортеров для морской пехоты БТ-3Ф, сейчас Москва и Джакарта ведут переговоры по этому вопросу.
Обновлено в 01:19
Экономика
Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья
Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил в середине февраля, что на расселение аварийного жилья в 2019 году выделяется 35,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Обновлено в 02:19