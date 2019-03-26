США успешно испытали две противоракетыRT на русском вчера в 19:44

с чего всё началось

Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном. Отмечается, что в рамках учений по ПРО была успешно сбита межконтинентальная ракета. Уточняется, что это были первые залповые испытания такого рода.

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Хоккей Овечкин встретился с Трампом в Белом доме Российский хоккеист Александр Овечкин и другие игроки клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).

Происшествия В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ В Москве скончался генерал-майор ФСБ Сергей Соколов. Тело 59-летнего сотрудника спецслужбы обнаружили в его квартиры на севере столицы.

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Авто АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4 Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.

Транспорт На устранение проблемных точек ЦКАД потребуется еще 45 млрд рублей Государственная компания «Автодор» сообщила об 11 проблемных точках, которые помешают движению транспорта на строящейся Центральной кольцевой автодороге.

Авто Ford планирует летом прекратить продажу легковых автомобилей в России Компания останется на российском рынке только в сегменте коммерческих автомобилей Автоконцерн Ford намерен летом этого года отказаться от выпуска и поставок в Россию легковых автомобилей, сообщает Коммерсант со ссылкой на собственные источники.

Шоу-бизнес Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.

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Финансы Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару и к европейской валюте, закрывшись на отметках 64,59 и 73,09 соответственно, в частности, на фоне возобновления аппетита к риску и операциям керри-трейд.

Армия и оружие В США смоделировали военное столкновение России и НАТО в Европе Центр стратегических и бюджетных оценок США смоделировал начало войны между Россией и НАТО в Европе.

Происшествия Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.

Здоровье В Тюмени трое человек заболели корью После корью заболел ребенок в возрасте трех лет и восьми месяцев, проживающий в этом же подъезде.

Происшествия В Сингапуре самолет совершил экстренную посадку после звонка о бомбе Самолет авиакомпании Singapore Airlines в сопровождении ВВС Сингапура во вторник совершил посадку в местном аэропорту после поступившей угрозы о бомбе на борту, сообщает газета Straits Times.

Экономика Россияне стали чаще покупать лекарства производства РФ Россияне стали чаще покупать лекарственные препараты российского производства, это стало результатом политики государства, которая направлена на импортозамещение, уверена директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Происшествия Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.

Политика В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".

Наука Ученые: грибы помогают улучшить память и внимательность Ученые сделали вывод, что и полтарелки грибов снижают риск развития болезней, ухудшающих память и концентрацию внимания.

Армия и оружие Индонезия захотела купить российские бронетранспортеры Индонезия планирует закупку бронетранспортеров для морской пехоты БТ-3Ф, сейчас Москва и Джакарта ведут переговоры по этому вопросу.