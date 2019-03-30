Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войныИзвестия вчера в 22:34

с чего всё началось

Соединенные Штаты решили вернуться к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которая применялась во времена холодной войны. Об этом сообщила газета минобороны страны Stars and Stripes. Данная стратегия Пентагона известна под названием «Динамичное использование сил».

Происшествия Пластический хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок Следственный комитет (СК) Кубани проверяет данные о лжехирурге с Украины, которая изуродовала более десяти женщин в Краснодаре.

Политика Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Происшествия Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.

Единоборства Нганну и Дос Сантос встретятся на UFC 239 Второй номер тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну встретится с бывшим чемпионом промоушена Джуниором Дос Сантосом.

Экономика Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.

Происшествия В Ростове на 14 лет осудили мужчину за жестокое убийство сына Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, около года назад 34 летний житель Белокалитвенского района, находясь в нетрезвом состоянии, нанес несколько ударов своему малолетнему ребенку, лежащему в кроватке.

Гаджеты Цена iPhone X в России упала ниже психологической отметки Нынешняя «яблочного» гаджета составляет 55 тысяч рублей, что, как отмечают эксперты, является ниже некой психологической отметки, которую ставит для себя большинство людей при покупке тех или иных устройств.

Экономика Александр Дрозденко рассказал о судьбе завода Ford во Всеволожске Сегодня, 29 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о завершении первого этапа переговоров с компанией Ford.

Происшествия Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео В Сети появилось видео момента смертельного ДТП на Невском проспекте в Петербурге.

Футбол ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон» Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".

Происшествия После обращения Кадырова виновник смертельного ДТП сдался полиции Виновник смертельного ДТП в Москве Муслим Джамбеков сдался полиции после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова.

Экономика Российские торговые сети и поставщики разработали «дорожную карту» по саморегулированию Российские торговые сети и поставщики разработали "дорожную карту" развития саморегулирования в ретейле до 2021 года.

Хоккей Емелин уволен с поста главного тренера «Лады» Анатолий Емелин отправлен в отставку с поста главного тренера "Лады", сообщает официальный сайт клуба. Также команду покидает и его штаб.

Экономика Правила зачисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Политика Чижов прокомментировал ситуацию вокруг Brexit Ситуация с отделением Великобритании от Евросоюза свидетельствует, что у правительства страны, похоже, лучше получается бороться с мифическими угрозами от России, чем решать проблемы государства, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Общество Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.

Общество ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.

Энергетика «Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ» Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.

Футбол Дзюба назвал вратарей «Зенита» Лунёва и Кержакова слабенькими Напомним, в матче с Казахстаном Дзюба прервал 15-матчевую безголевую серию. Больше новостей читайте в нашем канале на «Яндекс.Дзен».

Происшествия Пять человек погибли при взрыве на фабрике в Китае Пять человек погибли и трое пострадали при взрыве на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая.