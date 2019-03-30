Армия и оружие
Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войныИзвестия вчера в 22:34
Соединенные Штаты решили вернуться к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которая применялась во времена холодной войны. Об этом сообщила газета минобороны страны Stars and Stripes. Данная стратегия Пентагона известна под названием «Динамичное использование сил».
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с чего всё началось
Как сообщает издание Stars and Stripes, Штаты намереваются максимально быстро перебрасывать войска в Европу, чтобы адаптироваться к стратегии с говорящим названием "Динамичное использование сил".РЕН ТВвчера в 23:48
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