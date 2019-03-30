Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войныИзвестия вчера в 22:34

Соединенные Штаты решили вернуться к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которая применялась во времена холодной войны. Об этом сообщила газета минобороны страны Stars and Stripes. Данная стратегия Пентагона известна под названием «Динамичное использование сил».
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США решили возобновить стратегию переброски войск времен холодной войны

РБК00:56

Хорошо забытое старое: армия США применяет в Европе стратегию времен холодной войны

РЕН ТВвчера в 23:48

Курс на прошлое: США решили вернуться к стратегии времен холодной войны

ТК Звездавчера в 21:47

Армия США осваивает искусство внезапного развертывания

News.ruвчера в 22:18

Армия США возвращается к стратегии времен холодной войны

Газета.Ruвчера в 22:16

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Известиявчера в 22:34

США решили вернуться к стратегии времен холодной войны

РИА Новостивчера в 21:16
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
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КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме

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Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам

Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
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Автоспорт

Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница

Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

Виновника смертельного ДТП на Можайке доставят из Чечни в Москву

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Общество

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Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено вчера в 05:30
Единоборства

Корешков победил Джаспера на Bellator 219

Российский боец Андрей Корешков одержал победу над американцем Майком Джаспером на турнире Bellator 219.
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Общество

В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов

"Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.
Обновлено вчера в 10:33
Музыка

Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
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Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено вчера в 07:17
Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
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Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского

Обновлено вчера в 13:24
Экономика

Кабмин РФ расширил границы ТОР «Нефтехимический» в Приморском крае

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития "Нефтехимический" в Приморском крае, документ размещен на сайте правительства РФ.
Обновлено в 02:35
Политика

Евросоюз созывает экстренный саммит по Brexit

Европейский союз созывает экстренный саммит после того, как парламент Великобритании в очередной раз отклонил план по выходу страны из объединения.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте

В результате аварии погиб один человек. Отмечается, что участниками ДТП стали три авто, одна из машин вылетела на тротуар.
Обновлено в 01:09
Политика

Китайские патрульные корабли вошли в зону у спорных островов Японии

Обновлено в 02:14
Происшествия

Неизвестные избили охранника и украли более 6 миллионов рублей

В субботу, 30 марта, стало известно о том, что на юге столицы избили охранника фирмы, занимающейся торговлей косметикой.
Обновлено в 01:47
Наука

Ученые нашли способ защитить человека от комаров

Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
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Хоккей

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Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко открыл счет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:40
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги

Обновлено вчера в 15:09
Авто

Lexus анонсировала премиальный минивэн

Компания Lexus анонсировала премьеру таинственной модели «нового поколения» — она состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 12:20
Авто

В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal

В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено вчера в 07:53
Политика

Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев

Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено вчера в 14:45
Технологии

Mail.ru Group разработает образовательную платформу для школьников

Mail.ru Group готова создать образовательную платформу для школьников.
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Политика

В Словакии начался второй тур президентских выборов

В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.
Обновлено в 02:14
Общество

Отошли воды: Украина крадет у Молдавии крупнейшую реку

Например, в селе Наславча, которое на территории Молдавии расположено первым по течению Днестра, жители жалуются, что периодически в русле появляются островки и песчаные отмели, а до середины реки в засуху можно дойти вброд.
Обновлено вчера в 17:02
Наука

Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье

Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.
Обновлено вчера в 22:50
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