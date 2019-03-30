Армия и оружие
Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войныИзвестия вчера в 22:34
Соединенные Штаты решили вернуться к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которая применялась во времена холодной войны. Об этом сообщила газета минобороны страны Stars and Stripes. Данная стратегия Пентагона известна под названием «Динамичное использование сил».
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Хоккей
КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме
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Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Виновника смертельного ДТП на Можайке доставят из Чечни в Москву
Обновлено вчера в 09:34
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
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Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено вчера в 05:30
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Корешков победил Джаспера на Bellator 219
Российский боец Андрей Корешков одержал победу над американцем Майком Джаспером на турнире Bellator 219.
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"Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.
Обновлено вчера в 10:33
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 07:17
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
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Политика
Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 13:24
Экономика
Кабмин РФ расширил границы ТОР «Нефтехимический» в Приморском крае
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития "Нефтехимический" в Приморском крае, документ размещен на сайте правительства РФ.
Обновлено в 02:35
Политика
Евросоюз созывает экстренный саммит по Brexit
Европейский союз созывает экстренный саммит после того, как парламент Великобритании в очередной раз отклонил план по выходу страны из объединения.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте
В результате аварии погиб один человек. Отмечается, что участниками ДТП стали три авто, одна из машин вылетела на тротуар.
Обновлено в 01:09
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Неизвестные избили охранника и украли более 6 миллионов рублей
В субботу, 30 марта, стало известно о том, что на юге столицы избили охранника фирмы, занимающейся торговлей косметикой.
Обновлено в 01:47
Наука
Ученые нашли способ защитить человека от комаров
Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
Обновлено вчера в 06:15
Хоккей
Тарасенко забросил 30-ю шайбу в сезоне НХЛ
Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко открыл счет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:40
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги
Обновлено вчера в 15:09
Авто
Lexus анонсировала премиальный минивэн
Компания Lexus анонсировала премьеру таинственной модели «нового поколения» — она состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 12:20
Авто
В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
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Политика
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Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено вчера в 14:45
Технологии
Mail.ru Group разработает образовательную платформу для школьников
Mail.ru Group готова создать образовательную платформу для школьников.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
В Словакии начался второй тур президентских выборов
В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.
Обновлено в 02:14
Общество
Отошли воды: Украина крадет у Молдавии крупнейшую реку
Например, в селе Наславча, которое на территории Молдавии расположено первым по течению Днестра, жители жалуются, что периодически в русле появляются островки и песчаные отмели, а до середины реки в засуху можно дойти вброд.
Обновлено вчера в 17:02
Наука
Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье
Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.
Обновлено вчера в 22:50