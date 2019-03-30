Армия и оружие
Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войныИзвестия вчера в 22:34
Соединенные Штаты решили вернуться к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которая применялась во времена холодной войны. Об этом сообщила газета минобороны страны Stars and Stripes. Данная стратегия Пентагона известна под названием «Динамичное использование сил».
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Культура
Путин присвоил звание народного артиста Михаилу Пореченкову
Обновлено вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Анна Семенович поделилась откровенным снимком
Обновлено вчера в 19:51
Общество
Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги
Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье.
Обновлено вчера в 19:45
Музыка
Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии
Обновлено 28 марта в 21:50
Единоборства
Корешков победил Джаспера на турнире Bellator 219
Бывший чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков одолел американца Майкла Джаспера на турнире Bellator 219 в калифорнийской Темекуле, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли видео в «поддержку» Зеленского
Обновлено вчера в 02:56
Происшествия
Сбежавший военнослужащий в Тверской области найден мертвым
В Тверской области нашли мертвым военнослужащего, который сбежал 29 марта с территории воинской части в Ржевском районе.
Обновлено вчера в 07:54
Технологии
Mail.ru Group разработает образовательную платформу для школьников
Mail.ru Group готова создать образовательную платформу для школьников.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Транспорт
Закрыты пять станций красной ветки метро в Москве
Столичный метрополитен закрыл участок Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского", сообщает агентство "Москва".
Обновлено вчера в 22:42
Религия
Когда отмечается Алексей Теплый и что предрекает этот день
Обновлено 28 марта в 10:11
Происшествия
Кадыров пообещал новую «Ниву» выжившему в ДТП на Можайке
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помощь и новый автомобиль «Нива» Роману Роменкову, пострадавшему в аварии на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Эксперты назвали причину падения Boeing 737 MAX в Эфиопии
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
Под Киевом горит предприятие по производству военного обмундирования
На заводе по производству военного обмундирования в Киевской области произошел пожар.
Обновлено в 00:06
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
«День тишины» перед президентскими выборами наступил на Украине
На Украине начался «День тишины» перед выборами президента, сообщила пресс-служба украинского ЦИК 30 марта на своем сайте.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева
Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено вчера в 10:14
Общество
Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье
Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Карельскую анархистку обвинили в оправдании терроризма из-за поста и комментария «ВКонтакте»
В следствии заявили, что, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет» Муранова 2 ноября 2018 года, находясь в Медвежьегорске, разместила пост на своей странице «ВКонтакте» и комментарий в группе.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
В Татарстане восемь детей отравились хлором в бассейне
Обновлено вчера в 15:07
Энергетика
«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»
Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено вчера в 20:54
Наука
Ученые узнали, о чем сигнализируют CpG-светофоры в ДНК
Чаще всего метильная группа (CH3) присоединяется к цитозину в составе CpG-динуклеотида, выступая в роли сигнальной метки, которая в итоге влияет на то, какие гены будут активны, определяя клеточный тип.
Обновлено 28 марта в 07:00
Общество
Эксперты создали 3D-карту дворца Далай-ламы в Тибете
Эксперты впервые создали детальную 3D-карту дворца Потала в Лхасе (Тибет). Это сооружение является резиденцией Далай-ламы, сообщает CGTN.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36
Авто
В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено вчера в 07:53
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили у берегов Крыма
Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.
Обновлено в 00:26
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году
Обновлено вчера в 19:49
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено вчера в 13:31