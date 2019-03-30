Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войныИзвестия вчера в 22:34

Соединенные Штаты решили вернуться к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которая применялась во времена холодной войны. Об этом сообщила газета минобороны страны Stars and Stripes. Данная стратегия Пентагона известна под названием «Динамичное использование сил».
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США решили возобновить стратегию переброски войск времен холодной войны

РБК00:56

Курс на прошлое: США решили вернуться к стратегии времен холодной войны

ТК Звездавчера в 21:47

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Известиявчера в 22:34

Армия США осваивает искусство внезапного развертывания

News.ruвчера в 22:18

Армия США возвращается к стратегии времен холодной войны

Газета.Ruвчера в 22:16

Хорошо забытое старое: армия США применяет в Европе стратегию времен холодной войны

РЕН ТВвчера в 23:48

США решили вернуться к стратегии времен холодной войны

РИА Новостивчера в 21:16
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Путин присвоил звание народного артиста Михаилу Пореченкову

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Анна Семенович поделилась откровенным снимком

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Общество

Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги

Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье.
Обновлено вчера в 19:45
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Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено 28 марта в 21:50
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Корешков победил Джаспера на турнире Bellator 219

Бывший чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков одолел американца Майкла Джаспера на турнире Bellator 219 в калифорнийской Темекуле, сообщает "Советский спорт".
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Пореченков и Охлобыстин сняли видео в «поддержку» Зеленского

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Происшествия

Сбежавший военнослужащий в Тверской области найден мертвым

В Тверской области нашли мертвым военнослужащего, который сбежал 29 марта с территории воинской части в Ржевском районе.
Обновлено вчера в 07:54
Технологии

Mail.ru Group разработает образовательную платформу для школьников

Mail.ru Group готова создать образовательную платформу для школьников.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Транспорт

Закрыты пять станций красной ветки метро в Москве

Столичный метрополитен закрыл участок Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского", сообщает агентство "Москва".
Обновлено вчера в 22:42
Религия

Когда отмечается Алексей Теплый и что предрекает этот день

Обновлено 28 марта в 10:11
Происшествия

Кадыров пообещал новую «Ниву» выжившему в ДТП на Можайке

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помощь и новый автомобиль «Нива» Роману Роменкову, пострадавшему в аварии на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

Эксперты назвали причину падения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

Под Киевом горит предприятие по производству военного обмундирования

На заводе по производству военного обмундирования в Киевской области произошел пожар.
Обновлено в 00:06
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

«День тишины» перед президентскими выборами наступил на Украине

На Украине начался «День тишины» перед выборами президента, сообщила пресс-служба украинского ЦИК 30 марта на своем сайте.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева

Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено вчера в 10:14
Общество

Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье

Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

Карельскую анархистку обвинили в оправдании терроризма из-за поста и комментария «ВКонтакте»

В следствии заявили, что, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет» Муранова 2 ноября 2018 года, находясь в Медвежьегорске, разместила пост на своей странице «ВКонтакте» и комментарий в группе.
Обновлено вчера в 17:12
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

В Татарстане восемь детей отравились хлором в бассейне

Обновлено вчера в 15:07
Энергетика

«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»

Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле

Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено вчера в 20:54
Наука

Ученые узнали, о чем сигнализируют CpG-светофоры в ДНК

Чаще всего метильная группа (CH3) присоединяется к цитозину в составе CpG-динуклеотида, выступая в роли сигнальной метки, которая в итоге влияет на то, какие гены будут активны, определяя клеточный тип.
Обновлено 28 марта в 07:00
Общество

Эксперты создали 3D-карту дворца Далай-ламы в Тибете

Эксперты впервые создали детальную 3D-карту дворца Потала в Лхасе (Тибет). Это сооружение является резиденцией Далай-ламы, сообщает CGTN.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36
Авто

В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal

В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено вчера в 07:53
Армия и оружие

Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.
Обновлено в 00:26
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено вчера в 19:49
Общество

Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено вчера в 13:31
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