Армия и оружие
Пентагон решил дополнительно выделить Украине $250 млн на оборонуРБК 11:08
Выделяемые деньги предназначены для «дополнительной подготовки, оснащения и консультативных услуг в целях наращивания потенциала вооруженных сил Украины», объясняет Пентагон. С учетом дополнительных $250 млн общий объем помощи Вашингтона Киеву в оборонной сфере с 2014 года достигнет $1,5 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:51, Вашингтон
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Политика
Меркель назвала условия снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами
Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Политика
Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД
Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Варнава выбрала для съемок пеструю блузку и колготки в сетку
На снимке актриса позирует в пестрой блузке с перьями, ультракоротких черных шортах и колготках в сетку.
Обновлено в 12:12
Политика
Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса
Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Ранее сообщалось, что раненый сын экс-хоккеиста СКА не может дать показания по делу об убийстве матери.
Обновлено в 09:00
Спорт
Глава Чувашии сравнил расследование РУСАДА с фейковыми новостями
Глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал РБК сообщение об обнаруженных Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) нарушениях.
Обновлено в 07:29
Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Технологии
В Москве таксиста «Яндекс. Такси» уволили за то, что он выкинул пассажира из машины
Обновлено в 05:20
Происшествия
Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Финляндии расследуют дело о купюрах «русского банка приколов»
В Финляндии полиция расследует случай мошенничества с использованием купюр из магазина приколов, на которых были надписи на русском языке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров по Донбассу в «нормандском формате», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Политика
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено в 10:14
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В музее «Собрание» Давида Якобашвили проходят обыски
ФСБ проводит обыски в музее «Собрание» одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили в Москве на улице Солянка, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:54
Авто
«АвтоВАЗ» повышает цены на все машины
Российский производитель «АвтоВАЗ» намерен повысить рекомендованные розничные цены на все модели автомобилей Lada с 1 июля.
Обновлено в 04:25
Политика
WSJ узнала о попытке израильского агентства собрать компромат на Навального
Израильское расследовательское агентство Blue Cube пыталось собрать компромат на российского оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 11:49
Наука
Химики впервые синтезировали природное противораковое вещество
Обновлено вчера в 12:17
Футбол
Мишель Платини задержан по подозрению в коррупции
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и экс-капитан французской сборной Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 11:57
Авто
В России отзывают 1,3 тысячи автомобилей Audi
Как говорится в сообщении на сайте регулятора, отзыву подлежат 1 323 автомобиля Audi A3, реализованных в период с 2016 года по 2019 годы.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера
Обновлено в 09:40
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
В Лужниках открыли новый Дворец гимнастики
Новый Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой открылся в Олимпийском комплексе Лужники, сообщается в пресс-релизе Мосгосстройнадзора.
Обновлено в 11:13