Армия и оружие

Пентагон решил дополнительно выделить Украине $250 млн на оборонуРБК 11:08

Выделяемые деньги предназначены для «дополнительной подготовки, оснащения и консультативных услуг в целях наращивания потенциала вооруженных сил Украины», объясняет Пентагон. С учетом дополнительных $250 млн общий объем помощи Вашингтона Киеву в оборонной сфере с 2014 года достигнет $1,5 млрд.
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РИА Новости10:46
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:51, Вашингтон
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Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
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Новый Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой открылся в Олимпийском комплексе Лужники, сообщается в пресс-релизе Мосгосстройнадзора.
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