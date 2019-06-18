Армия и оружие

Пентагон решил дополнительно выделить Украине $250 млн на оборонуРБК 11:08

Выделяемые деньги предназначены для «дополнительной подготовки, оснащения и консультативных услуг в целях наращивания потенциала вооруженных сил Украины», объясняет Пентагон. С учетом дополнительных $250 млн общий объем помощи Вашингтона Киеву в оборонной сфере с 2014 года достигнет $1,5 млрд.
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США выделили Украине еще $250 млн на войну

Газета.Ru11:39

Пентагон планирует выделить $250 млн на укрепление армии Украины

RT на русском11:27

Пентагон объявил о выделении $250 млн на военную помощь Украине

ТАСС11:07

Пентагон решил дополнительно выделить Украине $250 млн на оборону

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США потратят на Украину еще 250 миллионов долларов

Lenta.ru11:02

Пентагон планирует дополнительно выделить 250 млн долларов на военных Украины

Говорит Москва10:57

Пентагон дополнительно выделит Украине 250 миллионов долларов

РИА Новости10:46
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Футбол

Латвийские футбольные клубы узнали соперников в еврокубках

Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стартовых отборочных раундов футбольных еврокубков, где примут участие и четыре латвийских клуба.
Обновлено в 14:56
Политика

Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено в 10:41
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Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера

Обновлено в 09:40
Общество

В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева

По информации Промсвязьбанка, после проверки судебными приставами имущества Ананьева в музее «выяснилось, что арестованные произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, были сняты с экспозиции».
Обновлено в 15:21
Музыка

Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»

По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.
Обновлено вчера в 14:05
Технологии

Пассажиры «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку во время поездки

Пассажиры "Яндекс.Такси" в скором времени смогут включать свою музыку в автомобиле во время поездки.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Общество

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Происшествия

ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом

Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Политика

Блогер Тумсо сообщил о решении властей Польши выслать его в Россию

Польские пограничники приняли решение депортировать на родину Тумсо Абдурахманова, известного критикой властей Чечни, сообщил 17 июня сам блогер.
Обновлено в 03:50
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Происшествия

В Подмосковье столкнулись девять автомобилей

Обновлено в 14:02
Экономика

Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»

Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено в 08:24
Футбол

Капитан «Аякса» Де Лигт отказал «Барселоне»

Капитан "Аякса" Маттейс Де Лигт не станет игроком "Барселоны". Переговоры чемпионов Испании с представителями футболиста завершены.
Обновлено в 16:27
Энергетика

Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»

Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.
Обновлено в 06:55
Космос

Тайну Солнца смогли разгадать благодаря Луне

Обновлено в 07:53
Политика

Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2»

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:47
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Здоровье

Медики рассказали, чем опасны кондиционеры

В результате организм более уязвим к возбудителям инфекций, отметили медики.
Обновлено в 04:40
Политика

Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель

Обновлено в 15:47
Происшествия

Мужчина госпитализирован после возгорания двух частных домов в ТиНАО

Пожар на площади 200 кв. м произошел в двух частных домах в ТиНАО, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.
Обновлено в 16:38
Общество

В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области организована доследственная проверка по информации о возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского городского округа относительно не проведения ремонтных работ моста через реку Каква, соединяющего город Серов и посёлок Чкаловский", – говорится в сообщении СУСК.
Обновлено в 13:44
Игры

Не прошло и 8 лет: Take-Two планирует увеличить частоту выпуска игр

Глава компании Take-Two Штраус Зельник рассказал в интервью с GamesIndustry.biz, что хотел бы увеличить частоту выхода игр.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения

18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:16
Происшествия

На помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Киселевой напали с ножом

Обновлено в 16:05
Авто

Новый Renault Zoe получил внушительный запас хода

Прошло три года и Zoe получает в базовой комплектации батарею 52 кВт и заявленный запас хода 390 км - как у Jaguar I-Pace.
Обновлено в 07:03
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В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

Обновлено в 17:19
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