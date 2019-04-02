Армия и оружие
Пентагон разочарован отправкой турецких военных на обучение в РоссиюКомсомольская правда 04:58
В Пентагоне были весьма разочарованы решением Турции отправить своих военных специалистов в Россию для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами С-400. Об этом сообщила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
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