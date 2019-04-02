Армия и оружие
Пентагон разочарован отправкой турецких военных на обучение в РоссиюКомсомольская правда 04:58
В Пентагоне были весьма разочарованы решением Турции отправить своих военных специалистов в Россию для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами С-400. Об этом сообщила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика
Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Транспорт
В правительстве РФ оценили ход строительства скоростной трассы М-11
Вице-премьер России Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в субботу, 8 июня, заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Здоровье
Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей
Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Политика
Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ
Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
Обновлено в 08:55
Политика
Трамп запретил посольствам в США вывешивать ЛГБТ-флаги
Администрация президента США Дональда Трампа не разрешила посольствам вывешивать радужные флаги в июне во время празднования Месяца гордости ЛГБТ.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Красноярске проходят пикеты в поддержку Ивана Голунова
Красноярские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова — его задержали накануне в Москве.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в больницу
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
Политика
Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото
США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье
Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В машине главы московской компании при въезде на ПМЭФ нашли патроны
Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 7 июня при въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ, остановили Land Rover, за рулём которого сидел 55-летний москвич, президент компании «Интерпроком».
Обновлено в 04:43
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Спорт
Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания
По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Наука
Томатный сок способствует снижению давления и «плохого» холестерина
В результате у 94 испытуемых с нелеченой предгипертензией и гипертензией было зафиксировано снижение кровяного давления.
Обновлено 05 июня в 10:25
Происшествия
СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области
Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.
Обновлено в 09:07
Экономика
Костин: Тендер на строительство ВСД в Петербурге может состояться до конца года
Тендер на строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) в Санкт-Петербурге может состояться до конца 2019 года, проект оценивается примерно в 200 миллиардов рублей, рассказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 09:17
Теннис
Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»
Обновлено в 10:11
Авто
Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео
Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
МЧС предупредило о грозе и дожде в Москве
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
В Сети оценили реакцию российских моряков на сближение с крейсером ВМС США
Обновлено вчера в 23:08
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03