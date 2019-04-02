Армия и оружие

Пентагон разочарован отправкой турецких военных на обучение в РоссиюКомсомольская правда 04:58

В Пентагоне были весьма разочарованы решением Турции отправить своих военных специалистов в Россию для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами С-400. Об этом сообщила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
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К каким последствиям может привести вывод Турции из программы поставок F-35

RT на русском09:58

Пентагон разочарован отправкой турецких военных на обучение в Россию

Комсомольская правда04:58

США оценили решение Турции отправить в РФ военных для обучения работе с С-400

Известия04:27

США разочарованы отправкой турецких военных в Россию для обучения работе с С-400

Life.ru02:25

Пентагон разочарован решением Турции отправить военных на обучение в Россию

РИА Новости01:35

США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию

Взгляд.ру01:32

США разочарованы тем, что военнослужащие Турции обучались работе с С-400 в России

ТАССвчера в 23:06
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика

Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
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В правительстве РФ оценили ход строительства скоростной трассы М-11

Вице-премьер России Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в субботу, 8 июня, заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 09:10
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В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
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Здоровье

Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей

Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
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Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
Обновлено в 08:55
Политика

Трамп запретил посольствам в США вывешивать ЛГБТ-флаги

Администрация президента США Дональда Трампа не разрешила посольствам вывешивать радужные флаги в июне во время празднования Месяца гордости ЛГБТ.
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Происшествия

В Красноярске проходят пикеты в поддержку Ивана Голунова

Красноярские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова — его задержали накануне в Москве.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в больницу

Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 07:33
Политика

Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото

США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

Обновлено в 06:21
Происшествия

В машине главы московской компании при въезде на ПМЭФ нашли патроны

Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 7 июня при въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ, остановили Land Rover, за рулём которого сидел 55-летний москвич, президент компании «Интерпроком».
Обновлено в 04:43
Происшествия

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, потеряла сознание

Обновлено в 05:56
Футбол

Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов

Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Спорт

Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания

По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Наука

Томатный сок способствует снижению давления и «плохого» холестерина

В результате у 94 испытуемых с нелеченой предгипертензией и гипертензией было зафиксировано снижение кровяного давления.
Обновлено 05 июня в 10:25
Происшествия

СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

Обновлено в 05:36
Экономика

Костин: Тендер на строительство ВСД в Петербурге может состояться до конца года

Тендер на строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) в Санкт-Петербурге может состояться до конца 2019 года, проект оценивается примерно в 200 миллиардов рублей, рассказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 09:17
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Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»

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Аэропорт на Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29К

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Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео

Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
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МЧС предупредило о грозе и дожде в Москве

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Армия и оружие

В Сети оценили реакцию российских моряков на сближение с крейсером ВМС США

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Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
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В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
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Население Сибири может увеличиться на миллиард человек

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
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American businesswoman and government official who is the Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment in the Trump administration. She was previously the CEO of Textron Systems, a global aerospace, defense, security, and advanced technologies industrial conglomerate. The USD is the chief weapons purchaser for the United States, responsible for overseeing hundreds of billions of dollars of weapons and services acquisitions programs in the United States Department of Defense.
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