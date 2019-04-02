Пентагон разочарован отправкой турецких военных на обучение в РоссиюКомсомольская правда 04:58

В Пентагоне были весьма разочарованы решением Турции отправить своих военных специалистов в Россию для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами С-400. Об этом сообщила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.

Пентагон разочарован отправкой турецких военных на обучение в Россию

Политика Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.

Транспорт В правительстве РФ оценили ход строительства скоростной трассы М-11 Вице-премьер России Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в субботу, 8 июня, заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.

Происшествия В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.

Здоровье Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.

Политика Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.

Политика Трамп запретил посольствам в США вывешивать ЛГБТ-флаги Администрация президента США Дональда Трампа не разрешила посольствам вывешивать радужные флаги в июне во время празднования Месяца гордости ЛГБТ.

Происшествия В Красноярске проходят пикеты в поддержку Ивана Голунова Красноярские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова — его задержали накануне в Москве.

Политика Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.

Происшествия Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.

Происшествия В машине главы московской компании при въезде на ПМЭФ нашли патроны Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 7 июня при въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ, остановили Land Rover, за рулём которого сидел 55-летний москвич, президент компании «Интерпроком».

Футбол Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.

Спорт Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.

Происшествия Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.

Наука Томатный сок способствует снижению давления и «плохого» холестерина В результате у 94 испытуемых с нелеченой предгипертензией и гипертензией было зафиксировано снижение кровяного давления.

Происшествия СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.

Экономика Костин: Тендер на строительство ВСД в Петербурге может состояться до конца года Тендер на строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) в Санкт-Петербурге может состояться до конца 2019 года, проект оценивается примерно в 200 миллиардов рублей, рассказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

Авто Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.

Армия и оружие Стало известно об отступлении российских военных в Сирии Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.

Культура Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети» Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.

Авто В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.