В Венесуэле для защиты президента Николаса Мадуро остаются сотни российских военнослужащих. Такое заявление сделал глава южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер, выступая перед Сенатом США. Об этом сообщило агентство EFE.

Пентагон рассказал о российских войсках в Венесуэле

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