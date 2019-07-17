Армия и оружие

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35Экономика сегодня 15:35

В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35. В Пентагоне заявили, что потери Анкары из-за исключения из программы F-35 составят порядка 9 миллиардов долларов, передает ТАСС.
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Пентагон оценил потери Турции из-за прекращения участия в программе F-35

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МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.
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Политика

Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

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Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»

Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
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Политика

Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу

Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено в 10:24
Экономика

Чистая прибыль Bank of America в I полугодии выросла на 8%

Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2019 года выросла на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года и составила 13,978 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка.
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Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе

Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
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Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
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Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

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В Лондоне представили первый российско-британский оркестр

В Лондоне состоялась презентация первого российско-британского оркестра, названного в честь композиторов Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена, говорится в сообщении «Роснефти», которая вместе с BP оказала проекту поддержку.
Обновлено в 16:26
Футбол

Защитник «Крыльев» Рохель подпишет контракт с «Тулузой» на 4 года

Ариэль Красоски, агент защитника «Крыльев Советов» Агустина Рохеля, подтвердил информацию о скором переходе своего клиента в «Тулузу».
Обновлено в 18:04
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
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Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба

Обновлено в 14:52
Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
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Тайка Вайтити станет режиссером четвертого «Тора»

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Армия и оружие

Захарова уличила США в усилении частных военных компаний в Сирии

"Командование Вооруженных сил США в связи с планируемым сокращением своего контингента [в Сирии] действует интересно, а именно увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах страны сотрудников частных военных компаний", - приводит ее слова ТАСС.
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Начато производство компактного кроссовера Skoda Kamiq

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В России начинается производство нового купе-кроссовера Renault Arkana

Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.
Обновлено в 17:52
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В России выросла убыль населения

Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.
Обновлено в 05:36
Политика

В Минске договорились о полном перемирии

В Минске договорились о полном перемирии с 21 июля, сообщает ТГ-канал "Легитимный".
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Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов

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Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
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Первый туристский информцентр Подмосковья открыт в Домодедово

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