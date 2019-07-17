Армия и оружие
Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35Экономика сегодня 15:35
В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35. В Пентагоне заявили, что потери Анкары из-за исключения из программы F-35 составят порядка 9 миллиардов долларов, передает ТАСС.
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Вашингтон подсчитал финансовые потери Анкары от исключения из программы F-35
Московский Комсомолец17:06
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
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Певица весит 75 килограммов при росте 157 сантиметров. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
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Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин рассказал, рассчитался ли его бывший клуб "Анжи" с задолженностями из-за проблем с финансированием.
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Происшествия
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В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.
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Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
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Лондонский суд признал 29-летнего уроженца Судана Салиха Хатера виновным в покушении на убийство за наезд на пешеходов в центре города в августе 2018 года, сообщает Sky News.
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В Московском главке МВД опровергли информацию об аресте женщины в отделении Почты России, в котором она забрала посылку с запрещенным в стране лекарством, предназначенным для своего тяжелобольного 10-летнего сына.
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В апреле 2018 года Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе ООО «Яндекс.Маркет» (развивало одноименный сервис для сравнения цен).
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БАТЭ пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов
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Зеленский потребовал срочно созвать раду
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
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Два сотрудника ФСБ признали вину по делу о разбое
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Эксперт назвал самый плохой день для рубля
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