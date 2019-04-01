Армия и оружие

Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с РоссиейРБК 16:41

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделка с Россией на $2,5 млрд по С-400 не связана с закупкой F-35, безопасностью НАТО или США.
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США приостановили поставку Турции оборудования для F-35 из-за покупки С-400

ТАСС16:37

Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией

РБК16:41

Пентагон потребовал «безусловного» отказа Турции от С-400

RT на русском16:11

Вашингтон настаивает на отказе Анкары от российских С-400

Газета.Ru16:30

США прекратили сотрудничество с Турцией по F-35 из-за российского оружия

Lenta.ru15:18

Reuters: США остановили поставки Турции оборудования для F-35

Коммерсантъ15:31

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400

РИА Новости14:35
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
Армия и оружие

National Interest назвал российский МиГ-29 монстром

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Барнаульский педагог Татьяна Кувшинникова, уволенная из школы после опубликованного в соцсети фото в купальнике, нашла новую работу.
Обновлено в 09:20
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Дженнифер Лопес показала фото в бикини после диеты

Дженнифер Лопес разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в розовом бикини.
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СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии

В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
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Авто

Lamborghini отказалась от претензий к Aurus

Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.
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Общество

Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей

Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.
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Умер писатель Рафаэль Санчес Ферлосио

Испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио скончался на 92-м году жизни. В настоящее время причина смерти не сообщается.
Обновлено в 08:16
Футбол

Пикфорд стал участником драки около бара

В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено в 15:26
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Энергетика

Moody’s предсказывает проблемы «Северному потоку – 2» из-за Дании

Экологическая экспертиза по участку «Северного потока – 2», которую требует провести Датское энергетическое агентство, грозит задержкой в строительстве газопровода, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.
Обновлено в 05:38
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Тутберидзе объяснила Познеру уход Медведевой

Обновлено в 16:28
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Обновлено в 15:55
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МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на Украине

Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Twitter «экстренное заявление по ситуации на Украине», где накануне прошли выборы президента.
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Стала известна программа XXXII Собиновского фестиваля

Одним из самых ярких гостей музыкального фестиваля станет лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Евгений Князев.
Обновлено в 06:08
Авто

Новый Nissan Qashqai поступил в продажу в России

Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

В результате авиакатастрофы в Германии, где потерпел крушение легкомоторный частный самолет Epic-LT, погибли три человека - акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Космос

NASA готовит высадку астронавтов на Луну к 2024 году

Обновлено в 16:50
Армия и оружие

Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов

Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Общество

Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю

Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:52
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

На Западе испугались «летающего кошмара» из России

Обновлено вчера в 10:03
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Футбол

Александр Егоров: «Боккетти нужно было удалять»

Глава ДСИ РФС Александр Егоров оценил судейство Сергея Лапочкина в матче 21-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" (1:3).
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Ватутин: оттаскивая Понкрашова, спас ему жизнь – шутки с Хайнсом плохи

Обновлено в 16:14
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Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»

Обновлено в 07:48
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
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