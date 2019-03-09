Армия и оружие
Пентагон пригрозил Турции последствиями из-за покупки С-400РИА Новости 17:11
США угрожают Турции "тяжелыми последствиями" в случае покупки российских систем С-400. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Чарльз Саммерс, пишет Hill. В частности, по его словам, Анкара столкнется с серьезным ухудшением отношений с США в военной сфере.
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Политика
Бывший министр заявил о подготовке Порошенко к побегу с Украины
Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой считает, что действующий украинский президент Пётр Порошенко готовится к побегу из страны.
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Общество
Местонахождение сокровищ Третьего рейха раскрыли в Германии
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Происшествия
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла
Обновлено в 23:34
Армия и оружие
Россия создаст новые авиационные двигатели на замену зарубежным
В России заканчивается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, предназначенного для замены зарубежных аналогов.
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Политика
Депутат Рады заявил о необходимости отменить санкции
Украине необходимо постепенно отказываться от санкций, заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Евгений Мураев в интервью телеканалу ATV, которое политик разместил на своем канале в YouTube.
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Здоровье
Роспотребнадзор предупреждает россиян о лихорадке денге в Шри-Ланка
По информации Министерства здравоохранения Шри-Ланка за первые два месяца этого года зафиксировано почти 9 тысяч случаев лихорадки денге.
Обновлено в 22:49
Спорт
Россиянки выиграли золото в лыжной эстафете на Универсиаде
В эстафете 3х5 км на Универсиаде-2019 российская команда лыжниц завоевала первое место.
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Транспорт
Латвийский певец попросил авиакомпанию заменить русское прощание
Латвийский певец Лаурис Рейникс пожаловался на турецкую авиакомпанию Turkish Airlines после того, как бортпроводники попрощались с пассажирами на рейсе до Риги по-русски.
Обновлено в 19:59
Происшествия
В США школьник умер после ссоры из-за шоколадного десерта
Полиция Хьюстона проинформировала о смерти школьника, который пострадал во время конфликта из-за шоколадного пирожного брауни.
Обновлено в 21:53
Происшествия
В США арестовали одного из самых разыскиваемых убийц
Полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американских преступников.
Обновлено в 21:19
Происшествия
«Ъ» узнал причину задержания экс-замглавы Росгеологии
Источник подчеркнул, что дело экс-замглавы Росгеологии было выделено в отдельное производство.
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Армия и оружие
Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал главными угрозами для НАТО терроризм, кибератаки и Россию.
Обновлено в 15:13
Кино
THR: умер актер Ян-Майкл Винсент
Актер Ян-Майкл Винсент умер в штате Северная Каролина в возрасте 73 лет.
Обновлено в 22:30
Происшествия
Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет
Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.
Обновлено в 17:55
Политика
Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Политика
Китай не хочет проводить саммит c США до решения торговых споров
Как стало известно газете The Wall Street Journal, руководство КНР стало сомневаться в необходимости проведения встречи лидера страны Си Цзиньпина с главой американского государства Дональдом Трампом до полного решения всех торговых противоречий.
Обновлено в 23:33
Футбол
«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе»
Обновлено в 18:06
Хоккей
Ассистентский хет-трик Дадонова помог «Флориде» обыграть «Миннесоту»
"Флорида" переиграла "Миннесоту" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). "Пантерз" удалось прервать шестиматчевую серию поражений.
Обновлено в 21:47
Гаджеты
Названы лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и качества
Названы лучшие смартфоны на мобильной операционной системе Android по соотношению цены и качества по состоянию на февраль 2019 года.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Леди Гага ждет ребенка от Брэдли Купера
По словам приятельницы, Леди Гага беременна вовсе не от своего жениха Кристиана Карино, с котором звезда недавно разорвала отношения, а Брэдли Купер.
Обновлено в 19:04
Политика
Премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России, которые, по мнению итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.
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Спорт
Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону
В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт.
Обновлено в 11:39
Хоккей
«Барыс» и «Торпедо» проведут седьмой матч серии
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Происшествия
В Москве подросток умер после похода к стоматологу
В Москве подросток умер после визита врачу, сообщается на сайте столичного СК.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Источник назвал дату запуска российского военного спутника «Благовест»
Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с последним из четырёх спутников военной связи «Благовест» планируется выполнить 17 мая.
Обновлено в 19:46
Политика
Украинская журналистка поделилась впечатлениями о поездке в Крым
Обновлено вчера в 10:55
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Мужчины с цветами вторглись в закрытое феминистское кафе в Петербурге
На канале движения Сеть в YouTube опубликован ролик инцидента. На нем видно, что мужчины с цветами заходят в кафе.
Обновлено в 03:59
Музыка
Сергей Лазарев анонсировал премьеру песни для Евровидения
Обновлено в 10:53