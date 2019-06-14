Армия и оружие

Пентагон предъявил «доказательства» атаки Ирана на танкерыГазета.Ru 02:55

В связи с атакой на танкеры Вашингтон направил в Оманский залив ракетный эсминец. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, заявил, что обвинения Соединенных Штатов о причастности Ирана к нападениям на танкеры безосновательны.
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