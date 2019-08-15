Армия и оружие
Пентагон предупредил о росте влияния России в АфрикеLenta.ru вчера в 21:42
Россия и Китай расширяют свое влияние по всей Африке. Об этом представители Пентагона предупредили в конгрессе США, сообщает The Intercept.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем
Обновлено вчера в 13:42
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
Обновлено вчера в 07:13
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Брухунова впервые показала Петросяна в своем инстаграме
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
Аэропорт в Ирландии приостановил работу из-за инцидента с самолетом
"Работа аэропорта временно остановлена", - говорится в сообщении аэропорта в Twitter. Все пассажиры и экипаж покинули самолет.
Обновлено вчера в 03:50
Авто
На Эльбрус! Экстремальный тест УАЗ Хантера
Ровно 45 лет назад, в августе 1974 года, три серийных УАЗ‑469Б покорили высоту 4200 метров.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено 14 августа в 03:43
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
В ДТП в Туве погибли четыре человека
Обновлено вчера в 22:38
Общество
В восстановление заброшенных детских лагерей вложат 135 млрд рублей
По предварительной оценке, на восстановление и содержание заброшенной инфраструктуры понадобится почти 135 млрд рублей.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц
Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.
Обновлено вчера в 18:26
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено вчера в 05:32
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено вчера в 14:39
Шоу-бизнес
Таинственный бизнесмен из США посетил могилу Началовой
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию
По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
Обновлено вчера в 20:01
Авто
Kia рассекретила новый кроссовер Kia KX3
Компания Kia определилась с датой премьеры нового компактного кроссовера Kia KX3.
Обновлено вчера в 06:45
Футбол
Экс-наставник «ПСЖ» стал главным тренером сборной Марокко
Босниец Вахид Халилходжич назначен на пост главного тренера сборной Марокко по футболу, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 14:55
Путешествия
В Турции хотят отменить систему «все включено»
Обновлено вчера в 21:18
Кино
В Минкультуры отобрали кинопроекты дебютантов для субсидий
Всего отобрано 13 проектов начинающих кинематографистов. Очный питчинг проектов режиссеров-дебютантов 31 июля.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Шесть сел отрезаны паводком из-за подъема уровня воды в Приморье
В Краснодарском районе Приморья ограничено транспортное сообщение с шестью селами из-за повышения уровня воды после сильных дождей.
Обновлено вчера в 21:39
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено 14 августа в 15:14
Путешествия
Названы любимые места россиян для курортных романов
В июле опрос онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру» показал, что 32 процента россиян хотели бы завести курортный роман в отпуске, но не встретили подходящей кандидатуры.
Обновлено вчера в 04:43
Происшествия
Кремль отметил героизм посадивших самолет в поле пилотов
Обновлено вчера в 07:46
Армия и оружие
Американский самолет совершил круговой облет Калининградской области
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
Пропавшего в лесу в Омской области трехлетнего мальчика нашли живым
Спасатели нашли живым трехлетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 04:59