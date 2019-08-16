Армия и оружие
Пентагон предупредил о росте влияния России в АфрикеLenta.ru вчера в 21:42
Россия и Китай расширяют свое влияние по всей Африке. Об этом представители Пентагона предупредили в конгрессе США, сообщает The Intercept.
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Космос
Астрономы обнаружили новый вид космических катастроф
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Самолет совершил аварийную посадку в поле в Подмосковье
Пассажирский самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую экстренную посадку в поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 02:43
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт
Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В ДТП в Туве погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 22:38
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321
Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено вчера в 16:37
Энергетика
BNP Paribas: нефтяная промышленность обречена
«Никогда прежде нефтяная промышленность не сталкивалась с такой угрозой, которую представляют для нее возобновляемые источники электроэнергии и электромобили», — сообщается в докладе BNP Paribas.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Трамп заявил, что американские тарифы на товары из КНР эффективны
Президент США Дональд Трамп заявил, что вводимые на импортируемые из Китая товары пошлины дают эффект.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индий Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.
Обновлено вчера в 06:42
Политика
Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами
Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), предложили правительству немедленно отменить «возмутительный приказ» Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по приему зарубежных коллег в подведомственных организациях.
Обновлено вчера в 13:34
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила первенца
У Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился сын. 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Пять несовершеннолетних россиянок родили по пятому ребёнку в 2018 году
Мамы в возрасте 16 лет родили 2925 малышей, 165 из которых стали вторыми в семье, девять — третьими, ещё два ребёнка — четвёртыми.
Обновлено вчера в 02:27
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф Лиги Европы
В ответном матче третьего этапа квалификационного раунда ЛЕ московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:37
Экономика
Капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла рекордных $21 трлн
Рыночная капитализация 100 крупнейших публичных компаний мира за 12 месяцев (апрель 2018 года - март 2019 года) выросла на 5%, достигнув рекордной отметки в $21 трлн, свидетельствует рейтинг 100 ведущих компаний мира (Global Top 100), ежегодно публикуемый PwC.
Обновлено вчера в 13:32
Гаджеты
Прошивка iOS 13 раскрыла точную дату презентации новых iPhone
Обновлено вчера в 17:13
Авто
Новая Toyota Corolla получила спецверсию Nightshade Edition
Наряду с Nightshade Edition, хэтчбэк Corolla получает несколько новых функций.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста
Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками
Управление «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).
Обновлено в 00:53
Общество
Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59