Россия и Китай расширяют свое влияние по всей Африке. Об этом представители Пентагона предупредили в конгрессе США, сообщает The Intercept.

Происшествия Самолет совершил аварийную посадку в поле в Подмосковье Пассажирский самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую экстренную посадку в поле в Подмосковье.

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