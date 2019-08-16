Армия и оружие

Пентагон предупредил о росте влияния России в АфрикеLenta.ru вчера в 21:42

Россия и Китай расширяют свое влияние по всей Африке. Об этом представители Пентагона предупредили в конгрессе США, сообщает The Intercept.
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В Пентагоне обеспокоились ростом влияния России в Африке

Взгляд.рувчера в 11:50

Представители Пентагона предупредили о росте влияния России в Африке

Газета.Ruвчера в 22:23

Пентагон обеспокоился ростом российского влияния в Африке

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В США обеспокоены влиянием России на страны Африки

Росбалтвчера в 18:29

Пентагон предупредил о росте влияния России и Китая в Африке

URA.Ru00:06

Пентагон предупредил конгресс США о росте влияния России в Африке

РБКвчера в 14:36

The Intercept (США): американских генералов беспокоит рост влияния России и Китая в Африке (The Intercept)

ИноСМИ14 августа в 18:13
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Астрономы обнаружили новый вид космических катастроф

Обновлено вчера в 18:22
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Самолет совершил аварийную посадку в поле в Подмосковье

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Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт

Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
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В ДТП в Туве погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.
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Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»

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Происшествия

Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321

Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
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BNP Paribas: нефтяная промышленность обречена

«Никогда прежде нефтяная промышленность не сталкивалась с такой угрозой, которую представляют для нее возобновляемые источники электроэнергии и электромобили», — сообщается в докладе BNP Paribas.
Обновлено вчера в 10:07
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Трамп заявил, что американские тарифы на товары из КНР эффективны

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводимые на импортируемые из Китая товары пошлины дают эффект.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие

Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ

Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индий Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие

В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий

"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.
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Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами

Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), предложили правительству немедленно отменить «возмутительный приказ» Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по приему зарубежных коллег в подведомственных организациях.
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Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 14:30
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Конор Макгрегор подрался с пенсионером из-за отказа выпить

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Общество

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Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи

Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
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Пилоты аварийного А321 «Уральских авиалиний» вернулись в Екатеринбург

Обновлено в 00:49
Происшествия

Скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации

Обновлено вчера в 23:51
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44-летняя Екатерина Архарова родила первенца

У Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился сын. 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Пять несовершеннолетних россиянок родили по пятому ребёнку в 2018 году

Мамы в возрасте 16 лет родили 2925 малышей, 165 из которых стали вторыми в семье, девять — третьими, ещё два ребёнка — четвёртыми.
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«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф Лиги Европы

В ответном матче третьего этапа квалификационного раунда ЛЕ московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:37
Экономика

Капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла рекордных $21 трлн

Рыночная капитализация 100 крупнейших публичных компаний мира за 12 месяцев (апрель 2018 года - март 2019 года) выросла на 5%, достигнув рекордной отметки в $21 трлн, свидетельствует рейтинг 100 ведущих компаний мира (Global Top 100), ежегодно публикуемый PwC.
Обновлено вчера в 13:32
Гаджеты

Прошивка iOS 13 раскрыла точную дату презентации новых iPhone

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Авто

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Наряду с Nightshade Edition, хэтчбэк Corolla получает несколько новых функций.
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Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
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Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста

Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.
Обновлено вчера в 18:39
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Общество

РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками

Управление «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).
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Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет

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Общество

Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
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