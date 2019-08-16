Россия и Китай расширяют свое влияние по всей Африке. Об этом представители Пентагона предупредили в конгрессе США, сообщает The Intercept.

Пентагон предупредил о росте влияния России в Африке

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