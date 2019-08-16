Армия и оружие
Пентагон предупредил о росте влияния России в АфрикеLenta.ru вчера в 21:42
Россия и Китай расширяют свое влияние по всей Африке. Об этом представители Пентагона предупредили в конгрессе США, сообщает The Intercept.
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Происшествия
Росавиация: А321 при взлете столкнулся со стаей чаек в Подмосковье
Жестко севший в Подмосковье Airbus А321 при взлете столкнулся со стаей чаек.
Обновлено вчера в 01:04
Политика
Верховный суд Ингушетии оставил в силе решение о границе с Чечней
Оппозиционеры обратились в Магасский районный суд и попросили отменить решение республиканского парламента об установлении административного рубежа между Чечней и Ингушетии от 4 октября 2018 года.
Обновлено в 03:39
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Футбол
Шупо-Мотинг сменит «ПСЖ» на «Лечче»
Шупо-Мотинг хочет остаться в «ПСЖ»
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель
Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») задержала рейс из Минеральных Вод из-за возможного подозрения, что в двигатель попала птица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 04:27
Интернет
Instagram позволит пользователям сообщать о фейках
Соцсеть Instagram запускает функцию, которая позволит пользователям сообщать о сомнительном контенте, после чего специалисты будут анализировать указанные данные на достоверность.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Вор в законе из Казани Муха Люберецкий отрекся от своего титула
Вор в законе Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, решил отказаться от своего титула.
Обновлено в 04:11
Футбол
«Спартак» посвятил победу над «Туном» погибшему болельщику
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
«Брага» стала соперником «Спартака» в Лиге Европы
Стал известен следующий соперник "Спартака" в квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 00:20
Общество
Минприроды предлагает пересмотреть права губернаторов после пожаров
Устанавливать зоны контроля лесных пожаров на федеральном, а не на региональном уровне предлагает Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Обновлено в 02:27
Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено вчера в 19:28
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Экономика
Reuters уличило Сбербанк в продаже крупных сумм в валюте
Источник издания, близкий к Сбербанку, отметил, что кредитная организация постепенно конвертировала на локальном рынке всю сумму, которую удалось выручить от продажи DenizBank.
Обновлено вчера в 15:28
Космос
В сентябре в космосе впервые на 3D-принтере напечатают мясо
Начало эксперимента запланировано на 25 сентября 2019 года, передает hightech.fm.
Обновлено в 03:44
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Экономика
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Подруга Нюши случайно рассекретила лицо дочери певицы
В Сети появилась фотография 9-месячной дочки популярной исполнительницы Нюши. Лицо ребенка случайно рассекретила одна из подружек певицы.
Обновлено в 02:24
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Два человека погибли на Байкале при столкновении катера с пирсом
В ночь с четверга на пятницу на Байкале в районе поселка Култук катер типа "Амур" столкнулся с бетонным пирсом.
Обновлено в 04:00
Финансы
Япония стала крупнейшим держателем госбумаг США
Впервые с мая 2017 года страна стала крупнейшим держателем американских облигаций, обогнав Китай, который располагает госбумагами США на сумму 1,11 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 17:45
Гаджеты
Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года
Лидером среди флагманов стал Huawei P30 Pro, что для компании-производителя стало второй подряд победой в этом топе.
Обновлено в 02:27
Здоровье
Названы причины появления прыщей на спине
Рюкзаки и сумки, которые контактируют со спиной, из-за постоянного трения тоже могут стать причиной раздражения кожи.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие
Около 400 военных из 21 страны стали участниками АрМИ в Бресте
Всего в соревнованиях приняли участие около 400 снайперов и разведчиков из 21 страны.
Обновлено вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Лев Прыгунов: «Я предчувствовал гибель жены»
Обновлено вчера в 23:00