Армия и оружие
Пентагон предупредил о росте влияния России в АфрикеLenta.ru вчера в 21:42
Россия и Китай расширяют свое влияние по всей Африке. Об этом представители Пентагона предупредили в конгрессе США, сообщает The Intercept.
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Теннис
Медведев назвал сумасшествием победу Рублёва над Федерером
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу соотечественника Андрея Рублёва над швейцарцем Роджером Федерером в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Мать и трое детей погибли при пожаре под Курском
При пожаре в курской деревне Суходол погибли трое малолетних детей и их мать, сообщили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:08
Транспорт
Авиакомпания «Победа» возобновляет продажу билетов в Армению
Лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») объявил о возобновлении продажи авиабилетов в Гюмри (Армения) на зимний сезон.
Обновлено в 03:31
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Космос
Астронавты NASA примерили новые скафандры
Обновлено 14 августа в 14:29
Общество
Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 лет
В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Главе Туапсе предъявлено обвинение в служебном подлоге
Главе Туапсинского городского поселения (Краснодарский край) предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Ветеринары достали из желудка собаки 32 резиновые уточки
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Ленобласти обрушилось нежилое здание, под завалами могут быть люди
Нежилое здание обрушилось в пятницу в Волхове Ленинградской области, под завалами, предположительно, находятся два человека, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Политика
В ФСБ назвали число приехавших на заработки в Россию иностранцев
Как отмечается, с начала 2019 года в Россию прибыли 2,4 млн человек с целью работы, общее число приезжих иностранцев составило 15 млн человек.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Панин признался, что пришел к сексу с мужчинами вместе с женой
Актер раскрыл, как пришел к сексуальным связям с мужчинами. Алексей Панин откровенно рассказал о своих интимных предпочтениях.
Обновлено в 05:30
Политика
Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24
Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил с официальным утверждением, что телеканал «Россия-24» оскорбил президента Латвии.
Обновлено вчера в 10:09
Музыка
Пригожин рассказал о последнем разговоре с Цоем
Продюсер Иосиф Пригожин к 29-й годовщине гибели музыканта Виктора Цой рассказал о своем последнем разговоре с ним.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Польша поддерживает американский план по «устрашению России»
В «Военном обозрении» отмечают, что Польша помимо увеличения военного контингента США на своей территории, намеренна увеличить численность собственных вооруженных сил до 200 тысяч человек.
Обновлено вчера в 11:03
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Одна подлодка ВМФ России была способна контролировать полмира
В настоящее время часть лодок уже утилизирована, оставшиеся, включая ТК-20 «Северсталь», выведены из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ.
Обновлено в 04:22
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Музыка
Майли Сайрус выпустила песню о тяжелом расставании с Лиамом Хемсвортом
Певица Майли Сайрус выпустила на YouTube новый трек Slide Away, в котором поет о тяжелом расставании с актером Лиамом Хемсвортом.
Обновлено в 04:45
Политика
В Донбассе назвали число получивших гражданство России
За получением российского гражданства обратились более 60 тысяч жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 07:14
Общество
В России стало больше безработных предпенсионеров
В России увеличилось число людей предпенсионного возраста, ищущих работу. Об этом сообщают в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
Обновлено в 00:54
Футбол
Тарасов назвал Фарфана жадным, а Баринова — отморозком
Обновлено в 04:03
Общество
Минтруд утвердил новый список запрещенных профессий для женщин
Предыдущий список, утвержденный 20 лет назад, включает в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:05