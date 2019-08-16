Армия и оружие

Пентагон предупредил о росте влияния России в АфрикеLenta.ru вчера в 21:42

Россия и Китай расширяют свое влияние по всей Африке. Об этом представители Пентагона предупредили в конгрессе США, сообщает The Intercept.
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Пентагон предупредил о росте влияния России и Китая в Африке

URA.Ru00:06

Пентагон предупредил о росте влияния России в Африке

Газета.Ru03:29

The Intercept (США): американских генералов беспокоит рост влияния России и Китая в Африке (The Intercept)

ИноСМИ14 августа в 18:13

В США обеспокоены влиянием России на страны Африки

Росбалтвчера в 18:29

В Пентагоне обеспокоились ростом влияния России в Африке

Взгляд.рувчера в 11:50

Пентагон предупредил конгресс США о росте влияния России в Африке

РБКвчера в 14:36

Пентагон обеспокоился ростом российского влияния в Африке

REGNUMвчера в 19:55
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Происшествия

Госпитализирован второй пилот аварийно севшего в Подмосковье А321

Обновлено в 05:05
Теннис

Медведев назвал сумасшествием победу Рублёва над Федерером

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу соотечественника Андрея Рублёва над швейцарцем Роджером Федерером в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Мать и трое детей погибли при пожаре под Курском

При пожаре в курской деревне Суходол погибли трое малолетних детей и их мать, сообщили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:08
Транспорт

Авиакомпания «Победа» возобновляет продажу билетов в Армению

Лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») объявил о возобновлении продажи авиабилетов в Гюмри (Армения) на зимний сезон.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Ксения Собчак продемонстрировала растяжку на яхте в стиле Волочковой

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Происшествия

В Ульяновске умер один из семи отравившихся подсолнечным маслом

Обновлено в 03:49
Политика

WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
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Космос

Астронавты NASA примерили новые скафандры

Обновлено 14 августа в 14:29
Общество

Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 лет

В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Главе Туапсе предъявлено обвинение в служебном подлоге

Главе Туапсинского городского поселения (Краснодарский край) предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Экономика

Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 09:13
Общество

Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора

Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
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Ветеринары достали из желудка собаки 32 резиновые уточки

Обновлено в 03:47
Происшествия

В Ленобласти обрушилось нежилое здание, под завалами могут быть люди

Нежилое здание обрушилось в пятницу в Волхове Ленинградской области, под завалами, предположительно, находятся два человека, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Общество

Суд огласил выводы повторной экспертизы по делу «Седьмой студии»

Обновлено в 03:57
Политика

В ФСБ назвали число приехавших на заработки в Россию иностранцев

Как отмечается, с начала 2019 года в Россию прибыли 2,4 млн человек с целью работы, общее число приезжих иностранцев составило 15 млн человек.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Панин признался, что пришел к сексу с мужчинами вместе с женой

Актер раскрыл, как пришел к сексуальным связям с мужчинами. Алексей Панин откровенно рассказал о своих интимных предпочтениях.
Обновлено в 05:30
Политика

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24

Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил с официальным утверждением, что телеканал «Россия-24» оскорбил президента Латвии.
Обновлено вчера в 10:09
Музыка

Пригожин рассказал о последнем разговоре с Цоем

Продюсер Иосиф Пригожин к 29-й годовщине гибели музыканта Виктора Цой рассказал о своем последнем разговоре с ним.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Польша поддерживает американский план по «устрашению России»

В «Военном обозрении» отмечают, что Польша помимо увеличения военного контингента США на своей территории, намеренна увеличить численность собственных вооруженных сил до 200 тысяч человек.
Обновлено вчера в 11:03
Гаджеты

Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13

Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Одна подлодка ВМФ России была способна контролировать полмира

В настоящее время часть лодок уже утилизирована, оставшиеся, включая ТК-20 «Северсталь», выведены из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) РФ.
Обновлено в 04:22
Общество

В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией

Обновлено вчера в 10:30
Музыка

Майли Сайрус выпустила песню о тяжелом расставании с Лиамом Хемсвортом

Певица Майли Сайрус выпустила на YouTube новый трек Slide Away, в котором поет о тяжелом расставании с актером Лиамом Хемсвортом.
Обновлено в 04:45
Политика

В Донбассе назвали число получивших гражданство России

За получением российского гражданства обратились более 60 тысяч жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 07:14
Общество

В России стало больше безработных предпенсионеров

В России увеличилось число людей предпенсионного возраста, ищущих работу. Об этом сообщают в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
Обновлено в 00:54
Футбол

Тарасов назвал Фарфана жадным, а Баринова — отморозком

Обновлено в 04:03
Общество

Минтруд утвердил новый список запрещенных профессий для женщин

Предыдущий список, утвержденный 20 лет назад, включает в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:05
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