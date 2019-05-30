Армия и оружие
Пентагон предупредил о последствиях покупки С-400 ТурциейLife.ru вчера в 16:32
Ранее посол Турции в США Сердар Кылыч заявил, что Анкара планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Напомним, власти Турции сообщили о закупке ЗРК С-400 у РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пентагон заявил о «катастрофических последствиях» из-за покупки Турцией С-400
RT на русскомвчера в 14:45
Пентагон вновь пугает Турцию катастрофическими последствиями покупки С-400
Московский Комсомолецвчера в 17:31
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 00:52, Ашберн
Общество
Издевательства над школьниками не прекратятся
Министр просвещения рассказала, переведут ли школы на пятидневную неделю, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:47
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено вчера в 02:59
Здоровье
В США зафиксировали около тысячи случаев заболевания корью с начала года
Около тысячи случаев заболевания корью зафиксировано в США с начала этого года, следует из доклада Центра по контролю над заболеваниями.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
«Разделяй с нами»: в Красноярске появятся контейнеры под сбор пластика
Красноярск стал «юбилейным» пятидесятым городом федеральной программы «Разделяй с нами», реализуемой Coca-Cola в России в партнерстве с региональными операторами и ГК «ЭкоТехнологии».
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Секретарь СНБО Украины: Зеленский с Россией пока не контактировал
Взаимоотношений президента Украины Владимира Зеленского с Российской Федерацией пока нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк 30 мая на телеканале «1+1».
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка
В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Счетная палата предложила давать роженицам подарки на 10 тыс. рублей
Каждая роженица в России при выписке должна получать от властей региона подарок с вещами для ребенка на сумму не менее 10 тыс. рублей, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Авто
Составлен рейтинг лучших автомобилей для летней жары
Осмотрев сотни тысяч машин, эксперты сервиса CarPrice назвали лучшие автомобили для летней жары.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусами в Перми
По имеющимся данным, инцидент произошел около 5 утра. Столкнулись два пассажирских автобуса, в результате пострадало пять человек.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Власти Японии отодвинули от Токио зону учений ВМС США
Правительство Японии в пятницу официально приняло решение отодвинуть зоны учений ВМС США от Токио.
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми отдохнул у реки
Знаменитый шоумен Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри выбрался на природу.
Обновлено вчера в 13:20
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни
Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Новогодние каникулы в 2020 году станут короче
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье
Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Момент столкновения двух судов в Будапеште попал на видео
После столкновения прогулочный катер перевернулся и быстро пошел ко дну. На его борту находились 33 туриста из Южной Кореи.
Обновлено вчера в 03:03
Наука
«Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать
Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей
Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии детей, которые пострадали в Улан-Удэ, когда ветер снес батут.
Обновлено вчера в 05:57
Кино
Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов»
В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив «Игру престолов».
Обновлено вчера в 06:38
Игры
Epic Games Store предлагает бесплатно забрать игру City of Brass
Онлайн-магазин Epic Games Store предоставил возможность бесплатно забрать одну копию игры City of Brass.
Обновлено в 00:14
Политика
Россия предложила Японии перейти на безвизовый режим
Глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму.
Обновлено в 00:42
Экономика
Китай перестал покупать сою в США
Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено вчера в 05:09
Футбол
Роман Павлюченко: Дзюба – такой кабан. Конечно, пусть едет в Англию, играет!
Пускай едет, играет, если сам этого хочет.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК
Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.
Обновлено вчера в 17:59
Авто
Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX
Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено 29 мая в 23:08
Спорт
Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в Стокгольме.
Обновлено вчера в 15:33
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28