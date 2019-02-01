Армия и оружие

Пентагон предупредил о быстром возрождении ИГ в СирииИзвестия вчера в 23:06

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в отсутствии постоянного военного давления способна восстановить контроль над территорией Сирии менее чем за год. Такие данные приводятся в ежеквартальном докладе Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость».
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал NBC
 со ссылкой на документ, при условии отсутствия военного давления боевикам понадобится от шести до 12 месяцев для восстановления «халифата в физическом виде».
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