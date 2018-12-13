Односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии неприемлемы и вызывают озабоченность. Об этом заявил представитель министерства обороны США Шон Робертсон, комментируя намерение турецкой армии начать наступление против сирийских курдов.

Пентагон предостерег Турцию от наступления в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео полетов Ту-160 над Карибским морем

Армия и оружие Армия и оружие В МИД рассказали о подготовке ВСУ к военному наступлению в Донбассе О планах Киева рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Армия и оружие Армия и оружие В США заявили о потенциальной нехватке моряков в случае военной угрозы «Заинтересованные стороны выявили проблему в виде потенциальной нехватки моряков с гражданством США для комплектования принадлежащего государству резервного флота при задействовании судов для военных нужд — отчасти ввиду снижения числа судов под американским флагом, на которых ходят эти моряки», — отмечается в докладе.

Армия и оружие Армия и оружие «Мертвая рука» России могла стать еще опаснее, пишут СМИ Система "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука", представляет собой полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны в качестве последней защиты от агрессора.

Армия и оружие Армия и оружие Спецназ России вооружили новейшим комплексом ШАК-12 Российский спецназ принял на вооружение новейший штурмовой автоматный комплекс ШАК-12.

Армия и оружие Армия и оружие Полторак назвал причины введения военного положения на Украине Министр обороны Украины Степан Полторак назвал телеканалу "112 Украина" причины введения военного положения в стране.

Армия и оружие Армия и оружие Назван победитель боя между Су-57 и F-35 Российский истребитель пятого поколения Су-57 является «атакующим хищником», тогда как американский F-35 Lightning II оказывается «крадущимся хищником», сообщил «Звезде» военный журналист Алексей Леонков.

Армия и оружие Армия и оружие Показано видео взлета МиГ-35 на форсаже По телевидению продемонстрировали кадры, на которых истребитель поколения 4++ МиГ-35 вертикально взлетает в режиме форсажа.

Армия и оружие Армия и оружие Сенат призвал Трампа прекратить поддержку Эр-Рияда в Йемене Верхняя палата Конгресса США приняла резолюцию, в которой призвала Дональда Трампа прекратить предоставление любой военной помощи арабской коалиции в Йемене, передает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие CBS: поиски «Титаника» оказались прикрытием для операции ВМС США Сегодня, благодаря выставке «Титаник: нерассказанная история», проходившей в Вашингтоне, стало известно, что поиски затонувшего лайнера были прикрытием для операции ВМС США, сообщает CBS.

Армия и оружие Армия и оружие Названо главное преимущество комплекса «Авангард» «Авангард» - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, которая оснащена планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком.

Армия и оружие Армия и оружие В США усомнились в том, что ядерный полигон в КНДР был демонтирован Напомним, что в мае власти КНДР сообщили о том, что были взорваны три тоннеля из четырех на полигоне Пхунгери, где ранее проходили ядерные испытания.

Армия и оружие Армия и оружие Вертолеты РФ изучат район посадки «Союза МС-09» в Казахстане Разведку района предполагаемой посадки космического корабля «Союз МС-09» в Казахстане проведут транспортно-боевые вертолеты Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Тихоокеанский флот получит пятый противодиверсионный катер «Грачонок» Тихоокеанский флот до конца нынешнего года получит противодиверсионный катер "Грачонок". Это пятый корабль данного проекта.