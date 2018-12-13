Армия и оружие
Пентагон предостерег Турцию от наступления в Сирии
Пентагон предостерег Турцию от наступления в СирииВести.Ruвчера в 21:15
Односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии неприемлемы и вызывают озабоченность. Об этом заявил представитель министерства обороны США Шон Робертсон, комментируя намерение турецкой армии начать наступление против сирийских курдов.
Вести.Ruвчера в 21:15
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Армия и оружие
Опубликовано видео полетов Ту-160 над Карибским морем
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
В МИД рассказали о подготовке ВСУ к военному наступлению в Донбассе
О планах Киева рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
В США заявили о потенциальной нехватке моряков в случае военной угрозы
«Заинтересованные стороны выявили проблему в виде потенциальной нехватки моряков с гражданством США для комплектования принадлежащего государству резервного флота при задействовании судов для военных нужд — отчасти ввиду снижения числа судов под американским флагом, на которых ходят эти моряки», — отмечается в докладе.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
«Мертвая рука» России могла стать еще опаснее, пишут СМИ
Система "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука", представляет собой полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны в качестве последней защиты от агрессора.
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие
Спецназ России вооружили новейшим комплексом ШАК-12
Российский спецназ принял на вооружение новейший штурмовой автоматный комплекс ШАК-12.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
Полторак назвал причины введения военного положения на Украине
Министр обороны Украины Степан Полторак назвал телеканалу "112 Украина" причины введения военного положения в стране.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Назван победитель боя между Су-57 и F-35
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Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
Показано видео взлета МиГ-35 на форсаже
По телевидению продемонстрировали кадры, на которых истребитель поколения 4++ МиГ-35 вертикально взлетает в режиме форсажа.
Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие
Сенат призвал Трампа прекратить поддержку Эр-Рияда в Йемене
Верхняя палата Конгресса США приняла резолюцию, в которой призвала Дональда Трампа прекратить предоставление любой военной помощи арабской коалиции в Йемене, передает ТАСС.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие
CBS: поиски «Титаника» оказались прикрытием для операции ВМС США
Сегодня, благодаря выставке «Титаник: нерассказанная история», проходившей в Вашингтоне, стало известно, что поиски затонувшего лайнера были прикрытием для операции ВМС США, сообщает CBS.
Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие
Названо главное преимущество комплекса «Авангард»
«Авангард» - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, которая оснащена планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие
В США усомнились в том, что ядерный полигон в КНДР был демонтирован
Напомним, что в мае власти КНДР сообщили о том, что были взорваны три тоннеля из четырех на полигоне Пхунгери, где ранее проходили ядерные испытания.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Вертолеты РФ изучат район посадки «Союза МС-09» в Казахстане
Разведку района предполагаемой посадки космического корабля «Союз МС-09» в Казахстане проведут транспортно-боевые вертолеты Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) РФ.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получит пятый противодиверсионный катер «Грачонок»
Тихоокеанский флот до конца нынешнего года получит противодиверсионный катер "Грачонок". Это пятый корабль данного проекта.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
В Сети появились кадры учений ВСУ с участием зенитно-ракетных комплексов С-300
Бойцы Вооруженных Сил Украины провели учения с зенитно-ракетными установками С-300. Об этом сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 03:30