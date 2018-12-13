Односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии неприемлемы и вызывают озабоченность. Об этом заявил представитель министерства обороны США Шон Робертсон, комментируя намерение турецкой армии начать наступление против сирийских курдов.

Пентагон предостерег Турцию от наступления в Сирии

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Армия и оружие Армия и оружие Российских призывников отправляют служить в научные роты

Армия и оружие Армия и оружие CBS: поиски «Титаника» оказались прикрытием для операции ВМС США

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Армия и оружие Армия и оружие Корвет Балтийского флота выполнил плановые ракетные стрельбы в море

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