Пентагон потратил на украинскую армию больше миллиарда долларовКапитал страны 01:27

С 2014 года США выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

с чего всё началось

В США раскрыли данные о суммах, которые выделяются на помощь Украине. Так, в беседе с «Известиями» пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон рассказал, что, начиная с 2014 года, ведомство потратило на украинскую армию порядка 1,3 миллиарда долларов.

Пентагон потратил на украинскую армию больше миллиарда долларов

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