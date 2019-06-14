Армия и оружие

Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкерыРИА Новости вчера в 23:16

Военные США распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.
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США предъявили «доказательства» причастности Ирана к пожару на танкерах

RT на русском06:18

Пентагон предъявил «доказательства» атаки Ирана на танкеры

Газета.Ru02:55

Военные США опубликовали видеозапись, на которой иранцы якобы снимают мину с борта танкера

ТАССвчера в 22:04

Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры

РИА Новостивчера в 23:16

США обнародовали доказательства причастности Ирана к взрывам на танкерах

РБКвчера в 22:50

Соединённые Штаты предъявили доказательства причастности Ирана к атаке в Оманском заливе

Эхо Москвы02:30

США готовы доказать причастность Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе

Интерфаксвчера в 20:53
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Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Суд приговорил Орнеллу Мути к тюрьме после вечера с Владимиром Путиным

Итальянской актрисе Орнелле Мути, наиболее известной по роли в фильме "Укрощение строптивого", суд вынес вердикт.
Обновлено в 03:52
Экономика

Сбербанк откажется от банкоматов

Зампред правления банка Станислав Кузнецов рассказал, что Сбербанк в рамках обновления сети самообслуживания будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов в пользу ресайклеров — устройств, которые и выдают, и принимают деньги.
Обновлено в 02:10
Политика

Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Об этом он заявил в интервью Fox News.
Обновлено в 08:22
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об истязании ребёнка

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Политика

Парубий передал в КС Украины документ о существовании коалиции в Раде

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о составе двух фракций, входящих в коалицию.
Обновлено в 09:27
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 07:53
Музыка

Little Big выпустили новый клип I’M OK

Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина развелась с мужем

Ольга была замужем 14 лет, а познакомилась со своим мужем еще будучи студенткой второго курса Славянской академии культуры.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Подтвердилась массовая гибель рыбы в Ириклинском водохранилище

Проводится административное расследование Орская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Ириклинском водохранилище.
Обновлено в 07:41
Авто

АвтоВАЗ собрал миллионный автомобиль на платформе B0

Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о миллионном автомобиле на линии платформы B0. Этим автомобилем оказался хэтчбек LADA Xray.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Российский детский лагерь проверили после сексуальных игр девятилеток

Обновлено в 07:11
Игры

Фанаты игры No Man’s Sky поблагодарили авторов за кропотливую работу

Одно время No Man’s Sky имела серьезные проблемы при запуске, при этом разработчиками постоянно улучшалась игра и добавлялся новый игровой контент, что позволило проекту выйти на действительно качественный уровень.
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Шоу-бизнес

Климова примерила образ героини «Спасателей Малибу»

В комментариях поклонники засыпали актрису комплиментами, а некоторые сравнили с героиней Памелы Андерсон в культовом фильме «Спасатели Малибу».
Обновлено в 09:17
Происшествия

Голунов заявил, что опасается за свою безопасность

Журналист Иван Голунов, с которого было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, заявил, что испытывает опасения за свою безопасность.
Обновлено в 08:45
Общество

17 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено в 06:14
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Игры

Valve выпустила свою Dota Auto Chess под названием Dota Underlords

Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова родила первенца

Актриса и модель Татьяна Храмова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Фитнес», родила сына.
Обновлено в 08:43
Кино

НТВ покажет фильм к годовщине смерти Жанны Фриске

Обновлено вчера в 20:04
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Бахрейне при странных обстоятельствах погибла 22-летняя россиянка

Обновлено в 06:04
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Гаджеты

Игровая мышь Corsair Nightsword RGB получила датчик на 18 000 DPI

Манипулятор оснащён оптическим сенсором PMW3391 с разрешающей способностью до 18 000 DPI (точек на дюйм).
Обновлено в 06:31
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Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе

Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 07:11
Транспорт

В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен

Разрабатываемый ГОСТ по возможности увеличения скоростного режима на ряде отрезков магистральных трасс в России до 130 километров в час носит рекомендательный характер и пока вводиться не будет, сообщил РИА Новости представитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
Обновлено в 07:34
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