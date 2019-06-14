Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкерыРИА Новости вчера в 23:16
Военные США распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.
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Общество
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Обновлено в 09:00
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Экономика
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Зампред правления банка Станислав Кузнецов рассказал, что Сбербанк в рамках обновления сети самообслуживания будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов в пользу ресайклеров — устройств, которые и выдают, и принимают деньги.
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Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Об этом он заявил в интервью Fox News.
Обновлено в 08:22
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Политика
Парубий передал в КС Украины документ о существовании коалиции в Раде
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Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина развелась с мужем
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Происшествия
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Проводится административное расследование Орская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Ириклинском водохранилище.
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Авто
АвтоВАЗ собрал миллионный автомобиль на платформе B0
Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о миллионном автомобиле на линии платформы B0. Этим автомобилем оказался хэтчбек LADA Xray.
Обновлено в 07:42
Игры
Фанаты игры No Man’s Sky поблагодарили авторов за кропотливую работу
Одно время No Man’s Sky имела серьезные проблемы при запуске, при этом разработчиками постоянно улучшалась игра и добавлялся новый игровой контент, что позволило проекту выйти на действительно качественный уровень.
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Шоу-бизнес
Климова примерила образ героини «Спасателей Малибу»
В комментариях поклонники засыпали актрису комплиментами, а некоторые сравнили с героиней Памелы Андерсон в культовом фильме «Спасатели Малибу».
Обновлено в 09:17
Происшествия
Голунов заявил, что опасается за свою безопасность
Журналист Иван Голунов, с которого было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, заявил, что испытывает опасения за свою безопасность.
Обновлено в 08:45
Общество
17 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Обновлено в 06:14
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Игры
Valve выпустила свою Dota Auto Chess под названием Dota Underlords
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Актриса и модель Татьяна Храмова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Фитнес», родила сына.
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Кино
НТВ покажет фильм к годовщине смерти Жанны Фриске
Обновлено вчера в 20:04
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
Обновлено в 05:03
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
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Обновлено в 06:31
Общество
Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе
Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 07:11
Транспорт
В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен
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