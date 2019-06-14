Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкерыРИА Новости вчера в 23:16
Военные США распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:21, Вашингтон
Политика
Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией
Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
Обновлено в 09:44
Общество
Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта
Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании.
Обновлено в 08:28
Транспорт
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту
На строительстве железнодорожной части Крымского моста завершена стыковка первого пути.
Обновлено в 02:00
Театры
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Происшествия
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
МИД Франции назвал покупку Турцией С-400 суверенным выбором
Приобретение Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России является суверенным выбором, но необходимо помнить о целостности НАТО, заявили в пятницу в МИД Франции на фоне резкой критики предстоящей сделки со стороны США.
Обновлено в 10:23
Авто
Опубликованы снимки странного прототипа Mercedes
Скорее всего, Mercedes не снимает чрезвычайно эффективную маскировку с SL следующего поколения, потому что кузов модели еще не готов к испытаниям в реальном мире.
Обновлено в 06:15
Политика
Главы государств начали саммит ШОС
Как отмечает "МИР 24" со ссылкой на РИА Новости, российский президент Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено в 04:34
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины
Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Наука
ИИ научился прогнозировать психический срыв по голосу
Работая над созданием ИИ-алгоритма, сотрудники Университета Эмори и Гарвардской медицинской школы доказали, что специфические особенности речи, которые фиксируются в продромальной фазе психоза, могут эффективно использоваться для ранней диагностики психического срыва.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Скончалась звезда сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
В кино Эдит Гонсалес впервые снялась в пять лет. Российскому зрителю она известна по ролям в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза».
Обновлено в 02:17
Политика
Зеленский вводит формулу «Роттердам минус» для электроэнергии
На следующей неделе команда президента Владимира Зеленского внесет на рассмотрении Верховной Рады законопроект, который на год перенесет ввод рынка электроэнергии и позволит снизить стоимость электроэнергии.
Обновлено в 10:47
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Политика
Парубий передал в КС Украины документ о существовании коалиции в Раде
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о составе двух фракций, входящих в коалицию.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Кроуфорд объяснила, почему позирует обнаженной в 53 года
53-летнюю супермодель девяностых, которую по праву считают самой красивой женщиной мира, сейчас выглядит так же, как и в молодости.
Обновлено в 04:09
Политика
Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначения Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы.
Обновлено в 11:07
Спорт
РУСАДА установило факт запрещенного сотрудничества в легкой атлетике
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило факт запрещенного сотрудничества с пожизненно дисквалифицированным тренером в легкой атлетике с участием российских спортсменов, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 10:19
Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня
Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Общество
Рыбы захотят побыть одни, а Близнецов будут посещать отличные идеи
ОВЕН Сегодня вам будет удаваться все, за что бы вы не взялись.
Обновлено в 10:05
Авто
Новая Mazda 3 появится на российском авторынке в июле
Компания Mazda начнет российские продажи «тройки» четвертого поколения в июле, передает агентство РБК.
Обновлено в 09:53
Транспорт
Электрички следуют с задержками на Ярославском направлении МЖД
"В настоящее время по техническим причинам на Ярославском направлении Московской железной дороги пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00