Армия и оружие
Пентагон подтвердил решение о переброске военных в Саудовскую АравиюRT на русском вчера в 20:28
Как уточнили в Пентагоне, такое решение станет «дополнительным сдерживающим фактором» и позволит обеспечить защиту сил и интересов обеих стран в регионе. Ранее СМИ сообщали, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд одобрил размещение в стране военного контингента США.
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