Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в странеВести.Ru вчера в 19:46
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США. Это нужно для повышения уровня сотрудничества в обеспечении безопасности региона, говорится в заявлении саудовского Минобороны. К 2003 году командование США вывело практически все свои войска из страны.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:29, Вашингтон
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Политика
Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Трое детей пострадали из-за хлопка на катере в Башкирии
Обновлено вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Недавно Василиса показала совместный снимок с 17-летней дочерью.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
В Твери пройдет встреча с космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским
6 августа 2019 года в 18:30 в тверском книжном магазине «Абракнигабра» состоится встреча с космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Замглавы самарского УФСИН отправили под арест
В Самарской области был арестован первый заместитель начальника регионального управления ФСИН Денис Шматов.
Обновлено в 06:08
Политика
Премьер-министр Косово ушел в отставку из-за Гааги
Премьер-министр Республики Косово Рамуш Харадинай объявил об уходе в отставку в связи с вызовом в Гаагу на допрос в Специальный суд по расследованию военных преступлений.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Футбол
Ибрагимович послал тренера соперника после матча MLS
Обновлено в 05:01
Футбол
«Рубин» опроверг слухи о переносе матча с «Ахматом» в Нижний Новгород
Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» опровергла информацию о переносе матча третьего тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» в Нижний Новгород.
Обновлено в 06:19
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Футбол
Валерий Кечинов: «Не удивлюсь, если „Ростов“ обыграет „Спартак“»
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми.
Обновлено вчера в 10:36
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Шестиклассник «заминировал» ТЦ в Петербурге и фирму в Волгограде
В пятницу днем, 19 июля, на телефон службы безопасности ТРК «Сити Молл» на Коломяжском проспекте позвонил неизвестный и сказал, что на 4-м этаже здания установлено взрывное устройство.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Россиянку привезли на пустырь в Барселоне и изнасиловали
В испанской Барселоне задержали двух мужчин, которых подозревают в изнасиловании российской туристки, сообщает газета Periodico.
Обновлено в 05:56
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Здоровье
Краснодарский врач рассказала, как правильно вызывать скорую
Главный врач краснодарской городской больницы скорой медицинской помощи Елена Геращенко рассказала о процедуре вызова медиков в случае экстренной ситуации.
Обновлено в 03:03
Политика
Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета
Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 04:35
Наука
Физики впервые упаковали 20-кубитную запутанность в 2 фотона
Обновлено 17 июля в 09:46
Армия и оружие
База в тумане: моряки Северного флота замаскировали Североморск
Военнослужащие РХБЗ замаскировали аэрозолем главную базу Северного флота Североморск от учебного удара с воздуха.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
«Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛ, обыграв «СКА-Хабаровск»
Встреча третьего тура ФНЛ в Хабаровске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 12-й минуте забил Иван Сергеев.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Полиция Франции задержала почти 200 человек после победы Алжира
Правоохранительные органы задержали во Франции 198 человек, 177 из них помещены под стражу, после победа Алжира в Кубке африканских наций, которую шумно отмечали болельщики на улицах французских городов, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»
Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24