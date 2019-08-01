Армия и оружие
В Вашингтоне подтвердили, что поддерживают сирийских боевиковОбщественная служба новостей 09:23
Вашингтон действительно ведёт подготовку бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в Сирии. Об этом рассказали в пресс-службе коалиции, которую возглавляют США, передаёт РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Здоровье
Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа
Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
Злоумышленник в Сургуте напал на полицейских с ножом, один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй ранен, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому АО-Югре.
Обновлено в 15:42
Происшествия
В Таджикистане погиб российский альпинист
Обновлено в 08:13
Общество
Власти Москвы заявили о согласовании митинга 10 августа
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в Северной Корее
Обновлено в 15:45
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено в 14:37
Политика
СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает киевский "24 канал" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Константин Богомолов сделал признание в любви Ксении Собчак
Режиссер Константин Богомолов признался в любовных чувствах к телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 15:32
Авто
Новый Renault Duster оснастили экономичным мотором
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Политика
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Минобороны опробовало военный интернет
Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Футбол
Малком вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»
Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Малком отправился в Санкт-Петербург для подписания соглашения с "Зенитом".
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
На Балтике начались учения ВМФ России «Океанский щит»
Кстати Впервые учения "Океанский щит" прошли с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море.
Обновлено в 06:59
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Генсек ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настоятельно призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
Новые бронеавтомобили «Атлет» начинают этап предварительных испытаний
Новейший бронеавтомобиль "Атлет", разработанный "Военно-промышленной компанией" (ВПК) выходит на этап предварительных испытаний.
Обновлено в 13:17
Футбол
Тиль подтвердил, что перейдет в «Спартак»
Полузащитник "АЗ Алкмар" Гуус Тиль после победы над "Хэкеном" в Лиге Европы подтвердил, что вскоре перейдет в "Спартак".
Обновлено в 15:56
Политика
Конгресс США одобрил законопроект о потолке госдолга
Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о продлении срока наступления потолка государственного долга на два года.
Обновлено в 12:32
Наука
Ученые рассказали, как похудеть людям с «плохими» генами
Диетологи и медики с Тайваня изучили то, как различные виды спорта влияют на состояние здоровья людей, предрасположенных к ожирению, и "вычислили" пять наиболее эффективных способов похудания для них.
Обновлено в 14:00
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Футбол
Игорь Черевченко: «Беру всю вину за поражение от „Нефтчи“ на себя»
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о поражении от «Нефтчи» (0:3) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 16:04