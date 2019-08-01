Вашингтон действительно ведёт подготовку бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в Сирии. Об этом рассказали в пресс-службе коалиции, которую возглавляют США, передаёт РИА Новости.

В Вашингтоне подтвердили, что поддерживают сирийских боевиков

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