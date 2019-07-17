Замглавы минобороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд заявила, что турецкая сторона потеряет около $9 млрд от исключения из программы создания американского истребителя-бомбардировщика F-35.

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