Армия и оружие

Пентагон подсчитал потери Турции от отказа от F-35 в пользу РоссииГазета.Ru 15:39

Замглавы минобороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд заявила, что турецкая сторона потеряет около $9 млрд от исключения из программы создания американского истребителя-бомбардировщика F-35.
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В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов.
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Здание музыкальной школы сгорело в Барнауле

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Антуан быстр и хорошо действует на завершающей фазе атаки. Мы доверяем ему и ждем от него немедленных результатов, — сказал Вальверде.
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