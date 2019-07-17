Армия и оружие
Пентагон подсчитал потери Турции от отказа от F-35 в пользу РоссииГазета.Ru 15:39
Замглавы минобороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд заявила, что турецкая сторона потеряет около $9 млрд от исключения из программы создания американского истребителя-бомбардировщика F-35.
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Вашингтон подсчитал финансовые потери Анкары от исключения из программы F-35
Московский Комсомолец17:06
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