Армия и оружие

Пентагон подготовил план отправки 120 тысяч военных, чтобы противодействовать ИрануВести.Ru вчера в 23:20

Патрик Шанахан, исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Америки, представил обновленный военный план, который предусматривает отправку до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток в случае, если Иран атакует американских военных или ускорит разработку ядерного оружия.
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СМИ: Пентагон готов отправить 120 тысяч военных для противодействовия Ирану

РИА Новости00:34

NYT: США могут направить до 120 тыс. военных на Ближний Восток для сдерживания Ирана

ТАССвчера в 22:40

NYT узнала о предложении Пентагона отправить на Ближний Восток до 120 000 солдат

Ведомостивчера в 23:10

Пентагон запланировал отправку 120 тыс. военных на Ближний Восток

Московский Комсомолецвчера в 22:58

Пентагон готов отправить 120 тысяч солдат для противодействия Ирану

Газета.Ruвчера в 22:55

NYT: Пентагон может отправить на Ближний Восток 120 тысяч солдат из-за Ирана

RT на русскомвчера в 22:45

Пентагон подготовил план отправки 120 тысяч военных, чтобы противодействовать Ирану

Вести.Ruвчера в 23:20
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Экономика

Из-за противостояния США и КНР рухнули американские фондовые индексы

Американские фондовые индексы рухнули из-за обострения отношений между США и Китаем.
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Умер британский журналист Брайан Уолден

Известный британский журналист и ведущий Weekend Television Брайан Уолден скончался в возрасте 86 лет.
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Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
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Политика

Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США

Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
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Политика

Сенаторы подготовили законопроект о «цифровом профиле»

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Политика

В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено вчера в 20:38
Общество

Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе

На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
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Политика

Глава ПЦУ отказался от участия в «послании мира» Зеленского

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний не принял участие в "послании мира" к жителям Крыма и Донбасса, которое опубликовал украинский избранный президент Владимир Зеленский.
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Транспорт

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В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
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Гаджеты

Lenovo представила прототип ноутбука со складным экраном

Lenovo представила прототип ноутбука ThinkPad со складным экраном на мероприятии Lenovo Transform в рамках конференции Accelerate 2019 во Флориде.
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Происшествия

В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль

Обновлено вчера в 16:53
Политика

США запретили Евросоюзу разработку собственного вооружения

США предупредили ЕС о последствиях в случае продолжения разработки собственных оборонных проектов.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено вчера в 16:20
Экономика

СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута

«Вопрос возможной реализации активов, владение которыми не является стратегическим приоритетом компании, находится в постоянном фокусе внимания набсовета и менеджмента Utair»,— заявил газете представитель авиакомпании, не уточнив конкретные активы и суммы.
Обновлено вчера в 19:19
Политика

Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»

Не следует «отмахиваться» от Минских соглашений, заявил Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Кино

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Происшествия

На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов

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Происшествия

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Шоу-бизнес

Друг Доренко рассказал о последних часах его жизни

Друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста, которые тот провел у него на даче.
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Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Происшествия

Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов

В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем

В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
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Армия и оружие

Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран.
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Шоу-бизнес

51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике

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Общество

В Роструде напомнили о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные после майских праздников пройдут в ноябре.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия

Полицейские выстрелом из пистолета ранили наркомана в Новокузнецке

Сотрудникам полиции не оставалось ничего иного, кроме как произвести предупредительный выстрел в воздух.
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Общество

Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи

«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
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Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили

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Обновлено вчера в 23:17
Политика

Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне

Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Юлия Салибекова крестила младшего сына

Младший наследник появился на свет в конце прошлого года.
Обновлено вчера в 15:00
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