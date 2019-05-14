Армия и оружие
Пентагон подготовил план отправки 120 тысяч военных, чтобы противодействовать ИрануВести.Ru вчера в 23:20
Патрик Шанахан, исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Америки, представил обновленный военный план, который предусматривает отправку до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток в случае, если Иран атакует американских военных или ускорит разработку ядерного оружия.
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NYT узнала о предложении Пентагона отправить на Ближний Восток до 120 000 солдат
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NYT: Пентагон может отправить на Ближний Восток 120 тысяч солдат из-за Ирана
RT на русскомвчера в 22:45
Пентагон подготовил план отправки 120 тысяч военных, чтобы противодействовать Ирану
Вести.Ruвчера в 23:20
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