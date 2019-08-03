Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в АзииИзвестия 07:32
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе. Об этом в субботу, 3 августа, пишет AFP.
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Мы бы хотели сделать это как можно скорее, но такие вещи обычно требуют больше времени, чем ожидаешь поначалу.
— Марк Эспер, американский политикRuNews24.ru 18:06
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