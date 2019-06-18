Армия и оружие
Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащихВести.Ru 20:05
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
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Пентагон анонсировал отправку дополнительного контингента на Ближний Восток
Московский Комсомолец18:55
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:41, Вашингтон
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