Армия и оружие

Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащихВести.Ru вчера в 20:05

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
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В Госдуме оценили решение США отправить тысячу военных на Ближний Восток

RT на русском03:06

В Персидский залив отправят военную помощь

Коммерсантъ03:00

США дополнительно отправят на Ближний Восток 1 тыс. военнослужащих

ТАССвчера в 18:45

США объявили об отправке на Ближний Восток тысячи военных

РБКвчера в 20:17

США отправят тысячу солдат на Ближний Восток

Газета.Ruвчера в 19:32

Пентагон одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток из-за Ирана

Известиявчера в 19:31

США дополнительно направят на Ближний Восток тысячу военных

Эхо Москвы01:16
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Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы принял решение арестовать на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 03:40
Политика

Boeing остался без новых заказов в первый день в Ле-Бурже

Обновлено в 03:22
Политика

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Происшествия

На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение

Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.
Обновлено вчера в 18:28
Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Происшествия

Группа пассажиров задержала вылет самолёта из Новосибирска в Паттайю

Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова заявила, что группа из 15 пассажиров задержала вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю.
Обновлено в 02:12
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
Обновлено в 02:54
Политика

Кусто направил вопрос о «китовой тюрьме» на прямую линию с Путиным

Французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе приморских косаток и белух на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:44
Общество

Директор школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭ

Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.
Обновлено вчера в 08:45
Общество

Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу

Тверской районный суд 10 июня признал Волкова виновным в нарушении правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Санкт-Петербурге и арестовал его на 15 суток.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошел пожар на складе с пивом и водой

В Ростове-на-Дону произошел пожар в складском помещении на площади 540 кв. м. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Ростовской области.
Обновлено в 03:22
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес

Пугачева нежно поздравила Галкина с днем рождения

Примадонна российской сцены Алла Пугачева нежно поздравила своего супруга, известного юмориста и телеведущего Максима Галкина с днем рождения.
Обновлено в 03:22
Политика

Экс-президент Египта умер в зале суда

Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие

Турция впервые показала свой истребитель пятого поколения

Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter – X) впервые представлен публике на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия

В шведской коммуне над зданием администрации подняли флаг СССР

Флаг СССР был поднят утром 17 июня над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю. Об этом сообщает газета Expressen.
Обновлено вчера в 10:26
Музыка

Киану Ривз может принять участие в записи саундтрека к Cyberpunk 2077

Киану Ривз может исполнить несколько песен для саундтрека Cyberpunk 2077.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

В нежилом помещении на Урале прописали 10 тыс. мигрантов

Было установлено. что только в 2018 году в нежилом помещении на улице Индустриальной на учёт были поставлены более 3,5 тыс. мигрантов.
Обновлено в 03:24
Кино

Стали известны победители MTV Movie & TV Awards

Сегодня ночью объявили лауреатов ежегодной премии MTV Movie & TV Awards 2019. Ведущим церемонии стал звезда «Шазама!»
Обновлено в 03:07
Общество

Омская область за год опустилась в рейтинге благосостояния семей

Обновлено вчера в 07:12
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России

Рейтинг крупнейших латифундистов страны составил журнал Forbes.
Обновлено в 02:24
Хоккей

Ян Коварж стал игроком швейцарского «Цуга»

Известный чешский нападающий Ян Коварж стал игроком швейцарского «Цуга», информирует издание RTS Sport. Ян заключил контракт на один сезон.
Обновлено в 03:00
Футбол

«Барселона» и «Валенсия» могут обменяться вратарями

«Барселона» и «Валенсия» ведут переговоры о прямом обмене голкиперами Яспером Силлессеном и Нето соответственно.
Обновлено вчера в 09:52
Футбол

«Зенит» вылетел на тренировочные сборы в Австрию

Обновлено в 03:15
Политика

Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году

Обновлено в 01:18
Авто

Mitsubishi сертифицировал семиместный Outlander в России

Семиместную версию кроссовера Mitsubishi Outlander привезут в Россию в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено вчера в 06:36
Кино

Опубликован трейлер фильма «Текст» по роману Глуховского

Обновлено в 03:33
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж своих смарт-телевизоров в России

Обновлено в 01:35
Как работают Яндекс.Новости?
Инцидент с танкерами в Оманском заливеБольше новостей по теме
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