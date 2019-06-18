Армия и оружие
Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащихВести.Ru вчера в 20:05
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
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Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.
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Экономика
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Общество
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Происшествия
В Ростове-на-Дону произошел пожар на складе с пивом и водой
В Ростове-на-Дону произошел пожар в складском помещении на площади 540 кв. м. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Ростовской области.
Обновлено в 03:22
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Пугачева нежно поздравила Галкина с днем рождения
Примадонна российской сцены Алла Пугачева нежно поздравила своего супруга, известного юмориста и телеведущего Максима Галкина с днем рождения.
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Политика
Экс-президент Египта умер в зале суда
Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие
Турция впервые показала свой истребитель пятого поколения
Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter – X) впервые представлен публике на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже.
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Музыка
Киану Ривз может принять участие в записи саундтрека к Cyberpunk 2077
Киану Ривз может исполнить несколько песен для саундтрека Cyberpunk 2077.
Обновлено вчера в 10:36
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В нежилом помещении на Урале прописали 10 тыс. мигрантов
Было установлено. что только в 2018 году в нежилом помещении на улице Индустриальной на учёт были поставлены более 3,5 тыс. мигрантов.
Обновлено в 03:24
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Стали известны победители MTV Movie & TV Awards
Сегодня ночью объявили лауреатов ежегодной премии MTV Movie & TV Awards 2019. Ведущим церемонии стал звезда «Шазама!»
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Омская область за год опустилась в рейтинге благосостояния семей
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Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России
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Ян Коварж стал игроком швейцарского «Цуга»
Известный чешский нападающий Ян Коварж стал игроком швейцарского «Цуга», информирует издание RTS Sport. Ян заключил контракт на один сезон.
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Футбол
«Барселона» и «Валенсия» могут обменяться вратарями
«Барселона» и «Валенсия» ведут переговоры о прямом обмене голкиперами Яспером Силлессеном и Нето соответственно.
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«Зенит» вылетел на тренировочные сборы в Австрию
Обновлено в 03:15
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Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году
Обновлено в 01:18
Авто
Mitsubishi сертифицировал семиместный Outlander в России
Семиместную версию кроссовера Mitsubishi Outlander привезут в Россию в третьем квартале 2019 года.
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Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
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Опубликован трейлер фильма «Текст» по роману Глуховского
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