Армия и оружие
Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащихВести.Ru вчера в 20:05
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
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Пентагон анонсировал отправку дополнительного контингента на Ближний Восток
Московский Комсомолецвчера в 18:55
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