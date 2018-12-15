Армия и оружие
Пентагон оставил без ответа обращения министра обороны России Шойгу
Пентагон оставил без ответа обращения министра обороны России ШойгуИзвестия03:08
В Пентагоне не ответили на обращения министра обороны РФ Сергея Шойгу, он предложил обсудить на уровне военных ведомств разногласия, возникшие по условиям соблюдения странами Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия03:08
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Было подчёркнуто, что российская сторона готова к открытому и предметному диалогу с Пентагоном по всем актуальным проблемам совместной повестки. Тем не менее по прошествии трёх суток даже формальной реакции на данное предложение Минобороны России от американского военного ведомства не последовало.
— Игорь Конашенков, российский генерал-майорRT на русском 04:08
с чего всё началось
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT сообщение о том, что глава ведомства Сергей Шойгу предложил главе Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить имеющиеся у сторон разногласия по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).RT на русском03:22
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