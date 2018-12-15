Было подчёркнуто, что российская сторона готова к открытому и предметному диалогу с Пентагоном по всем актуальным проблемам совместной повестки. Тем не менее по прошествии трёх суток даже формальной реакции на данное предложение Минобороны России от американского военного ведомства не последовало.