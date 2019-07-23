Армия и оружие
Самолет-разведчик США вторгся в воздушное пространство ВенесуэлыВзгляд.ру 20 июля в 22:10
Отправленная на перехват венесуэльская авиация установила, что в воздушное пространство Венесуэлы вторгся «летательный аппарат, предназначенный для ведения электронной разведки, принадлежащий ВВС США». Через некоторое время самолет США «покинул регион».
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