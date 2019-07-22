Армия и оружие
Пентагон показал сближение Су-30 ВВС Венесуэлы с разведчиком EP-3Военное обозрение 21 июля в 23:08
Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы сопровождал американский самолёт береговой разведки 19 июля в момент, когда тот подошёл к воздушным рубежам латиноамериканского государства над Карибским морем. В Пентагоне заявили, что действия пилота самолёта Су-30 «угрожали экипажу EP-3».
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