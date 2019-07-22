Армия и оружие

Пентагон показал сближение Су-30 ВВС Венесуэлы с разведчиком EP-3Военное обозрение 21 июля в 23:08

Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы сопровождал американский самолёт береговой разведки 19 июля в момент, когда тот подошёл к воздушным рубежам латиноамериканского государства над Карибским морем. В Пентагоне заявили, что действия пилота самолёта Су-30 «угрожали экипажу EP-3».
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Венесуэла опубликовала видео нарушения лайнером США воздушного пространства

Аргументы и Факты03:03

Пентагон рассматривает действия Су-30 ВВС Венесуэлы как угрозу экипажу самолета США

ТАСС21 июля в 10:59

В США заявили о преследовании военными Венесуэлы американского самолёта

RT на русском21 июля в 15:38

Видео: истребители Венесуэлы перехватили самолет-разведчик США

РЕН ТВ21 июля в 15:05

Пентагон сообщил об агрессивных действиях авиации Венесуэлы

News.ru21 июля в 12:43

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

РБК21 июля в 12:25

Опубликовано видео нарушения самолетом США воздушного пространства Венесуэлы

ФАН01:34
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