Армия и оружие
Пентагон опубликовал видео перехвата самолета США венесуэльским Су-30RuNews24.ru 21 июля в 19:35
Власти Соединенных Штатов считают такое поведение Венесуэлы агрессивным и заявили, что СУ-30 подверг опасности экипаж и воздушное судно США, сообщает РЕН ТВ. В воскресенье, 21 июля, венесуэльские власти обвинила Штаты в нарушении воздушного пространства.
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