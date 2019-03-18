Пентагон опроверг сообщения о сохранении контингента в СирииREGNUM вчера в 21:53

с чего всё началось

Публикация о намерении Пентагона оставить в Сирии тысячу американских военных не соответствует действительности. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, говорится в сообщении пресс-службы американского оборонного ведомства.

Пентагон опроверг сообщения о сохранении контингента в Сирии

Политика Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым «без договоренностей» По словам Порошенко, в Москве надеются на то. что после президентских выборов на Украине сменится президент, что позволит решить вопрос о статусе Крыма в пользу России.

Космос НАСА предупредило о приближении крупного астероида к Земле Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем до Луны. Об этом свидетельствуют данные на сайте НАСА.

Общество Россияне назвали главные признаки «работы мечты» Стабильность и большую зарплату считают россияне главными признаками "работы мечты".

Политика Новая серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделе В ближайшее время президент Владимир Путин откроет новую серию отставок губернаторов.

Общество Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.

Происшествия Самолет прервал взлет из-за сигнала о неисправности в Новосибирске Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" прервал взлет в аэропорту Новосибирска из-за датчика о неисправности двигателя, сообщает ТАСС.

Экономика «Мир», Visa и MasterCard согласились ограничить тарифы для автосалонов Банк России совместно с платежными системами Visa, MasterCard и Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») разработал предложения по снижению банковских тарифов, взимаемых с магазинов при расчете картами.

Политика WSJ: Минтранс США начал проверку сертификации Boeing 737 MAX Министерство транспорта США проводит проверку, чтобы установить, не нарушило ли американское Федеральное управление гражданской авиации (FAA) нормы безопасности, когда разрешило полёты Boeing 737 MAX.

Политика Мадуро призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих министров уйти в отставку для проведения реструктуризации в национальном правительстве.

Происшествия В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилована одна из жительниц города.

Экономика Глава УВЗ заявил о проблеме с отгрузкой техники для армии из-за роста НДС Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) осложнило исполнение гособоронзаказа и может привести к убыткам предприятия, заявил в интервью РБК гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

Шоу-бизнес Врач Началовой назвал ее смерть случайностью Врач московской клиники «Можайка 10» Василий Шуров, у которого полгода назад проходила лечение певица Юлия Началова, назвал ее смерть случайностью и опроверг информацию о том, что артистка страдала от диабета, волчанки или наркозависимости.

Армия и оружие СМИ узнали о покупке Египтом нескольких десятков российских Су-35 Россия подписала контракт с Египтом на поставку нескольких десятков Су-35 - тяжелых многофункциональных истребителей поколения 4++.

Музыка Умер автор музыки к фильму «Криминальное чтиво» Дик Дейл Дик Дейл был наиболее известен по композиции Misirlou, которая была использована Квентином Тарантино в фильме «Криминальное чтиво» в 1994 году.

Общество Божена Рынска вышла в свет с мужчиной накануне похорон Малашенко Вдова основателя НТВ Игоря Малашенко Боже Рынска накануне похорон своего мужа появилась в обществе в компании американского адвоката Малькольма Тауба.

Политика Саудовский министр предупредил о вреде новых санкций против России В феврале сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.

Происшествия В Подмосковье полицейские изъяли 150 тысяч поддельных спецмарок Полицейские нашли 150 тысяч поддельных федеральных специальных марок на складе с фальсифицированным алкоголем в Орехово-Зуевском районе, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Происшествия В центре Киева избили наблюдателя ОБСЕ В центре Киева неизвестные напали на женщину-наблюдателя ОБСЕ от Франции, которая возвращалась к себе в гостиницу, сообщает "Страна.Ua".

Происшествия В Австралии обыскали дом сестры обвиняемого в теракте в Новой Зеландии Полиция Австралии провела обыски в двух домах в Новом Южном Уэльсе, среди которых дом сестры Брентона Тарранта, обвиняемого в убийстве в связи с терактами в двух мечетях в Новой Зеландии, сообщает телеканал 9 news.

Армия и оружие Российские военные откопали танк Т-34 в районе Голанских высот Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию.

Общество Жителей хабаровского поселка Чекунда переселят из-за оползня на Бурее Жителей поселка Чекунда в Хабаровском крае переселят в город Чегдомын и поселок ЦЭС из-за угрозы затопления после схода оползня в реку Бурея, сообщается 18 марта на сайте краевого правительства.

Политика В конгрессе США предложили наказать поддерживающих Мадуро россиян На сайте конгресса США опубликован полный текст законопроекта о противодействии российскому влиянию в Венесуэле.