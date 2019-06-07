Политика
Пентагон опасается самостоятельных действий России в АрктикеКоммерсантъ 01:59
Россия может установить границы своего континентального шельфа в Арктике в одностороннем порядке в случае, если решение международных организаций по этому вопросу ее не устроит, считают в Минобороны США.
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Пентагон испугался того, что Россия произвольно установит границы в Арктике
Московский Комсомолецвчера в 22:00
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