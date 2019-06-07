Политика

Пентагон опасается самостоятельных действий России в АрктикеКоммерсантъ 01:59

Россия может установить границы своего континентального шельфа в Арктике в одностороннем порядке в случае, если решение международных организаций по этому вопросу ее не устроит, считают в Минобороны США.
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"По данным следствия, замглавы по развитию территории Якутска получил от коммерческого предприятия, занимающегося строительством многоквартирного жилого дома, взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1,491 тыс. кв.м. на сумму 114 млн рублей", - говорится в сообщении.
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