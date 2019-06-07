Политика

Пентагон опасается «действий» России в АрктикеГазета.Ru 22:50

По данным агентства, в ведомстве считают, что Россия якобы может сделать подобное, если Москву не устроит принятое в международных институтах решение по Арктике. Как отмечается, Пентагон уверен в том, что Арктика может стать плацдармом для военного нападения на США.
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