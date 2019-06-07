Политика
Пентагон опасается «действий» России в АрктикеГазета.Ru вчера в 22:50
По данным агентства, в ведомстве считают, что Россия якобы может сделать подобное, если Москву не устроит принятое в международных институтах решение по Арктике. Как отмечается, Пентагон уверен в том, что Арктика может стать плацдармом для военного нападения на США.
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Пентагон испугался того, что Россия произвольно установит границы в Арктике
Московский Комсомолецвчера в 22:00
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Общество
Бари Алибасов написал завещание
Обновлено вчера в 07:43
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»
"Сент-Луис Блюз" переиграл "Бостон Брюинз" в пятом матче финала Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:03
Политика
WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа
В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:01
Космос
Обнаружен аккреционный диск вокруг черной дыры нашей галактики
Ранее ученые видели облако горячего газа (около 10 миллионов кельвинов), излучающего высокоэнергетические рентгеновские лучи вокруг Sgr A*, а также звезды и газовые облака, окружающие черную дыру.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено 05 июня в 02:16
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено вчера в 00:01
Общество
Кинокомпания сделала заявление по поводу конфликта с BadComedian
Кинокомпания Kinodanz сделала заявление по поводу разрешения экономического спора с блогером BadComedian, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Трамп назвал причину ухудшения российско-американских отношений
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отношения между Россией и США были испорчены расследованием Мюллера.
Обновлено в 00:18
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Спорт
Шубенков стал первым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на месяц откажется от еды, заявил он в своем канале.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено вчера в 19:06
Гаджеты
Новая прошивка сделала камеру OnePlus 7 Pro еще лучше
Вчера компания OnePlus начала распространение прошивки OxygenOS 9.5.7 для смартфона OnePlus 7 Pro, который уже получил до этого парочку обновлений.
Обновлено в 00:15
Общество
«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян
"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие
В Ираке задержали японца, подозреваемого в организации теракта в Дакке
Как сообщает японская газета Sankei со ссылкой на военные источники, Махаммад Одзаки подозревается в организации террористической вылазки в столице Бангладеш Дакке, в результате которой погибли 20 человек, включая семерых японцев.
Обновлено в 00:31
Политика
Пушков заявил о завершении «изоляции» России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о завершении "изоляции" России, комментируя участие большого числа высокопоставленных западных политиков в ПМЭФ.
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
ОАЭ, Норвегия и Саудовская Аравия озвучили выводы об атаках на танкеры
Четыре танкера, поврежденные в результате атак в территориальных водах ОАЭ в мае этого года, были подорваны минами, которые установили ныряльщики, говорится в совместном заявлении ОАЭ, Норвегии и Саудовской Аравии, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко
Видео начинается с того, что председатель СП благодарит журналиста за вышедшее интервью, и за то, что Караулов выполнил обещание и передал документы президенту.
Обновлено вчера в 01:43
Общество
Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Рослесхоз проводит дополнительные проверки по лесам Иркутской области
Рослесхоз направил в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы
Десятки пилотов остались без работы после катастрофы лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в февраля 2018 года.
Обновлено в 00:17
Политика
Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует
Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Катер с четырьмя пассажирами затонул у берегов Владивостока
Катер с четырьмя пассажирами затонул у острова Русский во Владивостоке.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
Медики спрогнозировали, выживет ли Алибасов
Врачи-токсикологи спрогнозировали, выживет ли российский музыкант Бари Алибасов после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его с холодным чаем.
Обновлено вчера в 23:46
Религия
Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»
Обновлено вчера в 07:34