Политика
Пентагон опасается, что Россия сама установит границы шельфа в АрктикеПолитика Сегодня вчера в 22:06
США опасаются, что Россия в одностороннем порядке установит границы своего континентального шельфа в Арктике. Об этом говорится в арктической стратегии Пентагона.
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Пентагон испугался того, что Россия произвольно установит границы в Арктике
Московский Комсомолецвчера в 22:00
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Общество
Улицы Севастополя затопило после сильного ливня
Обновлено в 07:46
Политика
Путин объявил о начале технологической войны
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с Huawei является началом новой технологической войны.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Общество
Путин подписал закон об обнулении НДС на авиаперевозки в обход Москвы
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении бессрочно нулевого НДС для всех внутренних пассажирских авиаперевозок, если пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты расположены за пределами московского авиационного узла.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Общество
Состояние Бари Алибасова остается стабильно тяжелым
Обновлено в 06:59
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Происшествия
Жительница Петербурга оставила без присмотра младенцев-близнецов
В Санкт-Петербурге госпитализированы два младенца, оставленных матерью без присмотра.
Обновлено в 07:47
Общество
В Москве зафиксировали самый жаркий день с начала года
Как отмечается, температурный рекорд для 7 июня в столице был установлен в 1988 году — 32,7 ° С. Ранее 6 июня был признан самым жарким днём с начала 2019 года, когда температура воздуха составила + 29, 3 ° С. В Москве и Московской области 7 июня был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с жаркой погодой.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Заммэра Якутска временно отстранили от должности из-за дела о взятке
Заммэра Якутска Василий Гоголев, задержанный по подозрению во взяточничестве на 114 миллионов рублей, отстранен от должности на период следствия, сообщил пресс-секретарь главы городского округа "Город Якутск" Алексей Толстяков.
Обновлено в 07:54
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Здоровье
Более миллиона человек ежедневно заражаются ЗППП
Более миллиона человек в день на нашей планете заболевают болезнями, передающимися половым путем, к числу которых относятся хламидиоз, гонорея, трихомониаз и сифилис.
Обновлено в 07:00
Футбол
Стал известен главный арбитр финала Лиги наций
Испанский арбитр Альберто Ундиано Мальенко назначен главным судьей финального матча Лиги наций, в котором сыграют Португалия и Нидерланды.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Причиной взрыва в Линчепинге могла стать бомба
Полиция назвала возможную причину взрыва в центре шведского города Линчепинг. Об этом сообщил представитель ведомства.
Обновлено в 07:21
Политика
Путин: Россия намерена добиться среднеевропейского качества жизни
Объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России составляет около $30 тыс.; на этом же уровне находятся и показатели стран Южной и Восточной Европы, напомнил президент.
Обновлено в 08:07
Общество
Путин расширил перечень освобождаемых от применения онлайн-касс
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Футбол
Стал известен календарь 1-го тура РПЛ
Обнародовано расписание 1-го тура чемпионата России следующего сезона. Матчи запланированы на 14 июля.
Обновлено вчера в 12:22
Транспорт
Скидки на проезд по ЗСД ввели в Петербурге
Скидки на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в размере 50% от транспондерных тарифов ввели на период с пятницы, 7 июня, по конец сентября нынешнего года.
Обновлено в 07:09
Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова вышла замуж
Одна из участниц «Битвы экстрасенсов», 51-летняя Елена Голунова вышла замуж. Торжество происходило в Вернадском ЗАГСе.
Обновлено в 04:30