Пентагон опасается, что Россия сама установит границы шельфа в АрктикеПолитика Сегодня вчера в 22:06

США опасаются, что Россия в одностороннем порядке установит границы своего континентального шельфа в Арктике. Об этом говорится в арктической стратегии Пентагона.

Пентагон опасается, что Россия сама установит границы шельфа в Арктике

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